Neue Checkliste: Google-Ranking verbessern

Content ist der Ranking Faktor Nr. 1 bei Google. Die herkömmlichen Ranking-Faktoren haben weitgehend ausgedient, es zählt vor allem Content-Relevanz. Früher waren Backlinks und einzelne Keywords entscheidend, heute ist es die Relevanz der Inhalte. Aber worauf kommt es bei Content-Relevanz an?Die Marketingberatung WMC Wendeler Marketing Consulting hat eine Checkliste entwickelt, womit schnell und einfach überprüft werden kann, wo die Stärken und Schwächen einer Webseite hinsichtlich Content-Relevanz liegen. Die Checkliste enthält Aussagen zu den wichtigsten Faktoren für relevanten Content, die mit „Stimmt“, „Stimmt nicht“ oder „Weiß nicht“ beantwortet werden können. Die Summen der angekreuzten Antworten ergeben ein Gesamtbild der Content-Relevanz und eine ToDo-Liste für mögliche Verbesserungen.Die Checkliste „Content-Relevanz“ kann hier kostenlos heruntergeladen werden: http://wemarcon.de/de/checklisten/marketing/content-relevanz/ Was genau ist „relevanter Content“?Relevanter Content ist bisher nicht exakt definiert. Werbung und Eigendarstellungen sind für den Konsumenten jedenfalls kein relevanter Content, eher ein Übel, das nervt und dem er nicht mehr vertraut.Für Suchmaschinen wie Google besteht relevanter Content aus Texten, Bildern und Videos, die den Nutzern der Google-Suchmaschine wichtige und ihrer Suchintention entsprechende Informationen liefern. Relevanter Content ist somit die Schnittmenge der Informationsbedürfnisse, die durch Webseiten befriedigt werden:1. Was die Wunschkunden interessiert2. Was das Unternehmen mitteilen will3. Worüber im Markt diskutiert wirdFür Google enthalten Webseiten, die von den Besuchern geklickt werden, relevanten Content. Für Webseitenbetreiber beginnt die Identifizierung also mit den kostenlosen Tools wie Google Analytics oder Google Search Console. Darauf und auf die weiteren Faktoren für Content-Relevanz aufbauend, können Webseitenbetreiber mit einer individuellen Content-Strategie das Ranking ihrer Webseiten zielgenau optimieren.



Bildinformation: Content-Relevanz