PLANET 21 Day der Berliner AccorHotels: Mitarbeiter sind „fit for fun“

32 Berliner AccorHotels der Marken Sofitel, Novotel, Novotel Suites, Mercure und der ibis-Familie boten am 22. April 2017 zum dritten Mal einen abwechslungsreichen Gesundheitstag für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Er fand im Rahmen des PLANET 21 Programms statt, das den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und den Respekt für Umwelt und Gemeinschaft im Fokus hat.Fitness-, Relax-, Antistress-Tag für nachhaltige GesundheitRund 250 Mitarbeiter folgten der Einladung der General Manager Ulrike Bock (Hotelpark Berlin Potsdamer Platz), Stefanie Hündgen (Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport), Philip Ibrahim (Mercure Hotel Berlin City) und Sigrid Scheide (Mercure Hotel Berlin Mitte) ins Novotel Berlin Am Tiergarten, die auch dieses Jahr wieder den PLANET 21 Day organisierten. Das Programm war bunt und vielfältig: Notwehr- und EMS-Training, Zumba, Hip-Hop, Reggaton, Massagen, Faszienfit, Rücken- und Entspannungsübungen, Yoga sowie Ernährungsberatung und sogar ein „Walk & Work”-Workshop im benachbarten Tiergarten an der frischen Luft standen auf der Tagesordnung. „Ein Job in der Hotellerie ist sehr facettenreich, aber manchmal auch anstrengend. Wir legen großen Wert auf eine nachhaltige Gesundheit unserer Mitarbeiter, denn sie sind unser höchstes Gut“, sagt Heike Naumann, Platzbotschafterin der Berliner AccorHotels und Hoteldirektorin des Novotel Berlin Mitte, die sich mit dem Organisationsteam über die große und vor allem positive Resonanz freut.Bildunterschrift 1: Das Organisationteam des AccorHotels Gesundheitstags mit Platzbotschafterin Heike Naumann 1.v.l., Philip Ibrahim 2.v.l., Sigrid Scheide kniend 1.v. rechts, Ulrike Bock 4.v.r. hinten, Stefanie Hündgen kniend 3.v.l, mit zufriedenen Kolleginnen und KollegenBildunterschrift 2: Die Mitarbeiter hatten viel Spaß auf dem AccorHotels Gesundheitstag in Berlin(Copyright: BestZoom, Christian Kobalz, auf Anfrage weiteres Bildmaterial erhältlich)Über PLANET 21Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sowie Respekt für die Umwelt und die Gemeinschaft sind die Kernelemente von PLANET 21. Das im Jahr 2012 gestartete Programm markiert nach über 20 Jahren Engagement im Umweltbereich einen entscheidenden und wegweisenden Schritt der AccorHotels Gruppe, die damit Entwicklung und Wachstum mit Nachhaltigkeit auf einzigartige Weise für alle Hotels und Gäste verbindet. PLANET 21 enthält konkrete Maßnahmen – vom Angebot einer gesunden und nachhaltigen Ernährung und der Reduzierung von Lebensmittelabfällen über die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs sowie den Schutz der Biodiversität bis hin zur Mitarbeitersensibilisierung zum Thema Kinderschutz.Über AccorHotelsAls führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.100 Hotels, Resorts und Residences sowie in über 3.000 exklusiven Privatwohnungen. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland ist AccorHotels Marktführer mit rund 360 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, 25hours, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio. AccorHotels bietet innovative End-to-End-Services über die gesamte Reiseerfahrung, vor allem durch die kürzlich erfolgte Übernahme von John Paul, dem weltweiten Marktführer von Concierge-Services.Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels mit seinem globalen Team – bestehend aus mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um.Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.Medienkontakt:Presse ServiceVerena von GehlenE-Mail: verenavongehlen@web.deFon: + 49 (0) 151/51 91 31 77



