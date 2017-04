Das XXL Hundebett - Große Hundebetten von DoggyBedÃ®

Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Grosse Hundebetten für unsere XXL- Hunderassen

(fair-NEWS) Große Hunde haben besondere Ansprüche. Das zeigt sich schon bei der Auswahl eines Hundebettes. Denn liegt der große Hund auf dem falschen Hundebett, dann kann es passieren, dass das Tier praktisch bis zum Boden hin durchliegt. Und dies wirkt sich nachteilig auf die Knochen und auf die Erholsamkeit der Nächte aus. Die Alternative ist ein XXL Hundebett von DoggyBed®. Diese werden auf der Basis aktueller Kenntnisse der Tiermedizin angefertigt. Große Hundebetten bieten auch dem großen Hund eine solide und erholsame Schlafstätte.



Vor allem Hunde mit Arthrose, Spondylose oder HD benötigen den Lige- und Schlafkomfort eines XXL Hundebetts von DoggyBed®. Die Füllungen der Liegeflächen der großen Hundebetten sind auch aus der Humanmedizin bekannt und haben ihre Funktionalität und die damit verbundene gesunde Wirkung mehr als 100.000-fach unter Beweis gestellt. Die eingesetzten Materialien sind in der Raumfahrt erprobt worden und finden auch in der Humanmedizin Anwendung. Sie verhindern ein Durchliegen bis zum Fußboden und helfen somit auch sehr schweren und großen Hunden, einen angenehmen Schlaf zu finden.



Die XXL Hundebetten helfen dabei die Temperatur während des Schlafes zu regeln und sind einfach zu reinigen. Wenn sie Ihrem Hund ein großes XXL Hundebett als ganz besonderen Schlafplatz gönnen möchten, dann sind die Hundebetten von DoggyBed® für Sie die erste Wahl.



Extra große XXL-Hundebetten, Hundekörbe und Hundematten der Marke DoggyBed®,

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

