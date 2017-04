Schaumstoffe für Jedermann - hier jetzt online kaufen!

Pressemitteilung von NRW-Schaumstoffe

Schaumstoffe für Polster, Liegen , Matratzen direkt beim Hersteller kaufen.

(fair-NEWS) Die Firma NRW-Schaumstoffe hat sich zur Aufgabe gemacht, stets qualitativ hochwertige Materialien für die angebotenen Waren zu verwenden.



Die Einsatzgebiete unserer Schaumstoffe sind sehr groß. Das Material lässt sich bei zahlreichen Vorhaben bestens einsetzen und besticht durch seine Langlebigkeit, Formstabilität und durch ein hohes Rückstellvermögen.

Die Firma NRW-Schaumstoffe fertigt Schaumstoffzuschnitte, Schaumstoffplatten, Matratzen, Schaumstoffwürfel oder andere Formen an.



- individueller Schaumstoff Zuschnitt

- individueller Matratzen Zuschnitt

- Polsterung von Möbelstücken

- Polsterung von Wohnwagen

- Polsterung von Booten

- Polsterung von Stühlen



Wir fertigen ebenso individuelle Matratzenbezüge, Kunstlederbezüge sowie Stoffbezüge nach Ihren Maßen. Es können auch Bezüge mit Ausschnitten oder Schrägen angefertigt werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Individuell nach Ihren Vorgaben, mit sofortiger Preisberechnung.

Bildinformation: Schaumstoffzuschnitt von NRW-Schaumstoffe

Die verschiedenen hierzu benötigten Materialien werden speziell in Deutschland, von uns oder von unseren Partnerfirmen, angefertigt. Der Vertrieb erfolgt über das Internet direkt an Endkunden.



Der Sitz der Firma ist in 44534 Lünen , NRW.

