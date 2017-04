(fair-NEWS)

Dieses Kinderbuch fördert mit seinen lustigen und lehrreichen Geschichten, die auch zum Vorlesen gut geeignet sind, Fantasie und Kreativität. Märchenhafte und geheimnisvolle Wesen wie Zwerge, Hexen, Feen, Elfen, Einhörner, Kobolde und Wichtel verzaubern Kinder jeder Altersgruppe. Passende Ausmalbilder zu jeder Geschichte inspirieren zum Erschaffen farbenfroher Welten. Hier wird jeder zum kleinen Künstler!Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.ProduktinformationTaschenbuch: 80 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3735790720ISBN-13: 978-3735790729Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 JahreGröße und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmLeseprobe aus ,Flügel für Lavarisa'Es war ein schöner Sommertag und ich beschloss, einen Spaziergang durch unseren Garten zu machen. Dieser Garten mit seinen wild wachsenden Blumen und Sträuchern war das reinste Paradies für Vögel, Schmetterlinge, Insekten und Naturwesen aller Art. Hinten in einer Ecke befand sich mein kleiner Elfengarten, geschmückt mit einem Tongefäß voll frischem Quellwasser und einem selbstgebastelten Windspiel, das die Elfen anlocken sollte. Hin und wieder hatte ich wirklich schon welche gesehen, doch sie blieben selten lange an einem Ort.Unter einer Blume im Elfengarten saß ein winziges Wesen mit heller Haut und blondem Haar, das bis zum Boden fiel. Es hatte den Kopf gesenkt und war von einem fast weißen Licht umgeben. Jetzt hob es den Kopf und sah mich aus großen blauen Augen an. Ich wusste, dass das keine Elfe war. Elfen hatten spitzzulaufende Ohren und dieses Wesen war irgendwie anders … zierlicher und von einer fast durchsichtigen Schönheit. Es musste eine Fee sein, aber es hatte keine Flügel. Ich war verwirrt.„Hallo“, sagte ich vorsichtig.„Hallo“, antwortete das Wesen und sah mich traurig an.„Bist du eine Fee?“, fragte ich neugierig…Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=isOxXluBw1kDas Buch ist im Online-Buchhandel und bei dem Buchhändler Ihres Vertrauens auf Bestellung erhältlich.Über die Autorin:Die 1961 in Deutschland geborene Schriftstellerin Christine Erdiç, die seit dem Milenium in der Türkei lebt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben.Nachdem 2010 NEPOMUCKS ABENTEUER, die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, im Handel erschien, folgten 2013 ZAUBERHAFTE GERICHTE AUS DER KOBOLDKÜCHE, ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie Kobolds Goldtaler und Punsch für kleine Kobolde und 2014 GESCHICHTEN AUS DEM REICH DER HEXEN, ELFEN UND KOBOLDE, ein Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern.Wenn man die sympatische Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: " Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern."Weitere Bücher:LUHG HOLIDAYWILLKOMMEN IM LUHG HOLIDAYAUF WIEDERSEHEN IM LUHG HOLIDAYGLÜCKSSCHMIEDE, TIPPS FÜR MEHR GLÜCK UND ERFOLGKLEINE MUTMACHGSCHICHTEN (in Zusammenarbeit mit 3 anderen Autorinnen)MYSTICA VENEZIAMehr Informationen über die Autorin, ihre Bücher und Projekte unterMEINE BÜCHER- UND KOBOLDECKEhttp://christineerdic.jimdo.com/undREISETIPPS UND LITERATURhttps://literatur-reisetipps.blogspot.com.tr/©byChristine Erdic



