Südtirol mit dem Hotel Schenna kennenlernen

Das Schenna Hotel mit GaumenschmausSchenna hält eine Menge Attraktionen parat. Kulturausflüge und Einkaufsbummel sind beliebte Punkte auf dem Programm der Urlauber. Aber noch ein wichtiger Grund, warum die Gäste gerne im Schennerhof sind, ist die Besonderheit des Restaurants. Mit einem reichhaltigen Frühstück startet der Tag, gefolgt von einer Stärkung mit frisch gebrühten Kaffee sowie Kuchen- und Eiskreationen im Schennerhof-Café und zuletzt ein Geschmackserlebnis der Mediterranen Küche und Südtiroler Spezialitäten.Luxus im Hotel in SchennaDie Möglichkeiten im Schennerhof sind vielfältig. Ein Sonnenbad auf der Terrasse ist dafür genau das Richtige. Noch einen wohltuenden Drink zur Hand und schon ist das Urlaubsglück vollkommen. Damit nicht genug, bietet der Schennerhof vieles mehr. Bei Massagen und weiteren Wellnessbehandlungen lassen die Gäste Stress und Sorgen abfallen und widmen sich der eigenen Gesundheit und dem Wohlbefinden. Das Freischwimmbad, der Whirlpool und die finnische Sauna sind einige der Besonderheiten und runden das Erholungs- und Spaßprogramm ab.Bewegung im Schenna HotelIm Schennerhof gibt es Erholung pur. Auf dem Sonnenhügel oberhalb der Kurstadt Meran, diese Beschreibung trifft es sehr gut. In der warmen Jahreszeit bietet sich die Region perfekt zum Wandern an. Es ist nicht verkehrt, von einem Wanderparadies zu sprechen, denn allein in Schenna ist die Rede von 200 km. Wer das Gebiet zu Fuß erkunden möchte, kann sich hierfür gerne an geführten Wanderungen beteiligen. Eine Sache sei noch gesagt, wer seine Kamera im Hotel vergisst, der wird die Schönheit, die ihm widerfährt, nicht festhalten können. Ein Tipp: Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Wanderfreunde nach Abzügen zu fragen. Denn, wer Erlebnisse teilt, den verbindet schließlich etwas!Besuchen Sie die Webseite und erfahren mehr unter: www.schennerhof.com