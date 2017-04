SOZIALE PROJEKTE GESUCHT

(fair-NEWS)

Das Begegnungszentrum braucht eine Entspannungs-Ecke, die Tagesmutter sucht neue Räumlichkeiten, die Eltern-Kind-Gruppe benötigt Turngeräte und das Senioren Café will Handarbeitsworkshops mit Fachpersonal anbieten? Oder wollen Sie ein ganz neues soziales Projekt auf den Weg bringen? Dann bewerben Sie sich jetzt mit ihrem gemeinnützigen Verein, ihrer sozialen Einrichtung oder ihrem wohltätigen Projekt bei der Spendenaktion von Glücksgefühl Brautmoden in Frechen bei Köln und beschreiben Sie, warum eine Finanzspritze bei Ihnen genau an der richtigen Stelle ist!Glücksgefühl Brautmoden wedding & more führt nicht nur umwerfende Brautkleider aus der neuesten Kollektion internationaler Top-Designer zum fairen Preis, die Glücksgefühl Experten wollen Frauen und Familien auch nach der Hochzeit in den neuen Lebensabschnitt begleiten, deshalb geht das Angebot weit über Hochzeitskleider hinaus. Jetzt will das Glücksgefühl Brautmode Team auch in der Region Frechen/Rhein-Erft für Glücksgefühle sorgen und ruft den Kreis auf, sich mit sozialen Projekten für die Spendenaktion zu melden.Alle Bewerbungen, die bis zum 31. Mai 2017 im Brautmodegeschäft Glücksgefühl eingehen, werden gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Frechen, Susanne Stupp, gründlich diskutiert und sorgfältig ausgewählt. Das Sparschwein für das Gewinnerprojekt wird im Glücksgefühl Brautmodegeschäft aufgestellt und mit Glückssponsoren Geld befüllt.Auch Kundinnen und Kunden sind als Glückssponsoren herzlich willkommen, etwas in das Schwein zu werfen.Der große Hammer haut pünktlich zum 1. Advent, am Sonntag, den 03.12.2017 das Schweinchen kaputt und der Erlös kann direkt umgesetzt werden.Das Glücksgefühl Team freut sich auf spannende Projekte und Ihre Nachricht!



Bildinformation: Frechener Brautmodegeschäft Glücksgefühl ruft mit Spendenaktion soziale Träger der Region auf