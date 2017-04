Florian Franke live im ART Stalker

(fair-NEWS)

Florian FrankeDeutscher Pop mit Einflüssen aus Jazz und KlassikFlorian Franke ist eine Menge im Kleinen, Vielfalt trotz Begrenzung und viel mehr als nur Popmusik. Der studierte Sänger, Pianist und Komponist begeistert mit Klavier und Gitarre, einer glasklaren Stimme, ganz viel Charme und einem unverwechselbarem Soloprogramm die Menschen. Mit seiner handgemachten Musik und ehrlichen Texten spielte er bereits mehrere hundert Konzerte weltweit und lässt dabei tief blicken. Was er erlebt und ihn beschäftigt schreibt er nieder, Themen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind und daher auch so authentisch wirken. Wer schon einmal bei einem seiner Konzerte war weiß also, was ihn erwartet: wundervoll arrangierte Musik, gefühlvolle Texte und ganz viel Humor.www.florian-franke.comwww.facebook.com/franke.musichttps://youtu.be/BLCVbt5zpq8Donnerstag 10.08.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf 6,00 €/Abendkasse: 8,50 €/Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Florian Franke live in Berlin