1st Time Tour - Fünf Freunde haben sich gefunden bei THE VOICE OF GERMANY

Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Bei ihrer Tour werden sie live im ART Stalker Berlin zu erleben sein

(fair-NEWS) 1st Time Tour



Bünyamin Yazici, Shpresim Ahmeti, Danyal Demir, Flávio Martins Musicpage, Florentina Krasniqi



Veranstalter: Stage Link GmbH



Fünf Freunde, die sich bei der größten TV-Musikshow Deutschlands – THE VOICE OF GERMANY – im letzten Jahr gefunden haben, wollen jetzt zusammen auf ihren eigenen Bühnen spielen. Es ist für alle das erste Mal. Eine gemeinsame Tour. Bünyamin, Danyal, Shpresim, Flavio und Florentina spielen für euch in den deutschen Großstädten ihre Programme. Macht euch auf eine familiäre Atmosphäre und tolle Performances gefasst.



facebook.com/buenyaminy



facebook.com/danyalXY



facebook.com/ahmetishpresim



facebook.com/florentinakrasniqiofficial



facebook.com/flaviomartinsofficial



Sonntag 25.06.2017



Beginn: 18:00 Uhr



Tickets ab 17,90 € über



https://tickets.stagelink.com/t/1st-time-tour-berlin?locale=de



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: First Time Tour

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

