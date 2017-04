Gil Hockman - Indie-Folktronica aus Südafrika

(fair-NEWS)

Gil Hockman - Indie-FolktronicaGil Hockman ist ein Singer-Songwriter aus Johannesburg, Südafrika. Mit seiner Performance, einer Kombination aus Gitarre, Synthesizer und Loop-Station, kreiert er einen minimalistischen Sound, der an Beck, the Eels und Granddaddy erinnert. Seine Songs bewegen, ohne in Pathos zu verfallen. Seine raffinierten Arrangements sind ein faszinierender Mix aus Folk, Blues und Indietronic.Gil Hockman is a musician from Johannesburg, South Africa. Performing with a guitar, synthesiser and loop-station Gil weaves a minimalist sound reminiscent of Beck, the Eels or Grandaddy. His songs move without falling into pathos while his skilled arrangements are a fascinating mix of folk, blues, indietronica.www.gilhockman.comwww.facebook.com/gilhockmangilhockman.bandcamp.comwww.soundcloud.com/gilhockmanwww.youtube.com/gilhockmanmusicDonnerstag 08.06.2017Beginn: 20:30 Uhr / start: 8:30 pmVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



