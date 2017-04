David Blair wirbelt wieder im ART Stalker! Acoustic, Pop, Dance Konzert

(fair-NEWS)

David Blair, Singer/Songwriter und Gitarrenvirtuose, aus Vancouver, Kanada, ist bekannt für sein immerwährendes Lächeln, seine Geschichten und seine energiegeladenen Freestyle-Bewegungen. Seine ausdrucksstarke und wandelbare Stimme verfügt über ein hohes Falsett, welches jeden Hörer bei seinen Songs, die über Enttäuschungen, gescheiterte Beziehungen und die Suche nach Inspirationen im täglichen Leben berichten, in seinen Bann zieht. Er inspiriert seine Fans mit unterschiedlichsten Rhythmen, die so unwiderstehlich und doch scheinbar vertraut sind, dass man selbst beim ersten Hören unwillkürlich in die Hände klatscht, mit den Füßen wippt und der Kopf im Takt nickt.Seine Stücke sind aufmunternd, herzerwärmend und inspirierend, wenn er beispielsweise proklamiert: „Pretty much wrap you up with love!" Ein charmanter Faktor ist, dass er fast alle seine Lieder zu Hause produzierte und diese hausgemachten Leckerbissen dann im Radio landeten. Dabei kann er schon auf einigen Erfolg zurückblicken: Mehrfach knackte er die kanadischen Radiocharts, wurde zu TV-Shows geladen und trat zweimal im Vorprogramm von Nickelback auf. Und die waren begeistert: „What a great Songwriter", lobte Chad Kroeger.Bereits dreimal wurde er (welche Ehre) für den US-amerikanischen Billboard Songwriter Award nominiert. Tourneen führten ihn bisher über den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Bei „Canada Got Talent" schaffte er es bis ins Semifinale. Im ART Stalker schafft er es bei jedem seiner Auftritte ganz an die Spitze!„Fantastisch! Brillant!" (Hit-Songwriter Stephan Moccio), „Absolut ansteckend!" (Opernstar Measha Brueggergosman), „Seine Sammlung von Akustik-Pop-Songs bietet einen unvergesslichen Soundtrack für jeden Anlass!" (Performing Songwriter Magazine)www.davidblairsongs.comwww.youtube.com/davidblairmusicwww.facebook.com/davidblairofficialDonnerstag 01.06.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 8,00 € / Abendkasse: 10,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: David Blair - Lasst Euch von ihm und seiner Musik umarmen!