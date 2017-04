(fair-NEWS)

Erleben Sie den einzigartigen Sound von Nina Hill! Die Singer-Songwriterin aus Los Angeles / USA begeistert mit wundervollen Songs aus Soul Music, Blues und R&B. Unter dem Motto „Old School SOUL for the New School“ präsentiert Nina Hill im ART Stalker ein ganz besonderes Konzerterlebnis.In Nina Hills warme, soulige Stimme und ihre umwerfende Bühnenpräsenz muss man sich einfach verlieben – und wenn die Kalifornierin dazu noch am Bass brilliert, schlägt das Herz eines jeden Musikfans höher.Nina Hill steht für „Authentic Black American Music“ der Extraklasse. Die Entertainerin stand schon mit vielen amerikanischen Musik-Legenden auf der Bühne, darunter Ike Turner, B.B. King und P. Diddy. Voller Stolz repräsentiert Nina Hill das unendlich wertvolle Erbe afroamerikanischer Musik und teilt es mit ihrem Publikum.Nina Hill präsentiert Classic Soul und R&B mit einem ganz persönlichen Stil. Ein bezaubernd souliges Konzerterlebnis in außergewöhnlicher Atmosphäre – vorbeikommen und genießen!Donnerstag 18.05.2017Beginn: 20:30 UhrEintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro (Schüler u. Studenten)Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: NINA HILL – Live in Concert - at ART Stalker Berlin