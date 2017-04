Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Ausdrucksstarker Rock, Blues, Folk vermischt mit Funk, Soul, Reggae und Jazz-Elementen

(fair-NEWS) The Drew Rouse Band - Rock, Blues, Soul



Freedom To Roam Europe Tour 2017



Drew Rouse aus Kanada kommt wieder nach Europa!



Er präsentiert seine neuen Songs, die mal melancholisch-nachdenklich aber auch positiv-beschwingt rund um die Themen Natur und Leben kreisen.



Drew Rouse ist ein leidenschaftlicher unabhängiger Texter und Musiker, der mit seinen Liedern von ökologischer und sozialer Gerechtigkeit eine Fangemeinde in ganz Nordamerika und Europa fesselt.



Mit seiner Band spielt er ausdrucksstarken Rock, Blues und Folk, vermischt mit Funk, Soul, Reggae und Jazz-Elementen, sozusagen Multi-Genre Conscious Rawk & Soul Music.



drewrouse.com



www.facebook.com/DrewRouseMusic/



Videos:



https://vimeo.com/160822097



www.youtube.com/watch?v=j6CdnA7Bop0



www.youtube.com/watch?v=GOblPwk_YGY



www.youtube.com/watch?v=GtR0aH_uTqA



Freitag 12.05.2017



Beginn: 20:00 Uhr



VVK 6,50 € / AK 8,50 € / Studenten 3,00 €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: Drew Rouse - Freedom To Roam Europe Tour 2017

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«The Drew Rouse Band - Freedom To Roam Europe Tour 2017»

Kaiser-Friedrich-Str. 67
10627 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 220 529 60
Jennifer Spruß
ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de