„Mystica Venezia“ ist eine wunderbare Geschichte, die abwechselnd im Mittelalter im 16. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert spielt. Es geht um eine verschwundene Braut und einen geheimnisvollen Orden. Mystisch, spannend und lesenswert bis zur letzten Seite.Buchbeschreibung:Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Taschenbuch: 264 SeitenVerlag: Karina-Verlag (13. November 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056707ISBN-13: 978-3903056701Format: Kindle EditionDateigröße: 1515 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 218 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerlag: Karina Verlag (11. November 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B017WMM7WWX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:Mit Nepomuck auf Weltreise, ISBN: 978-3-9611-1276-0Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ISBN: 978-3-7357-9072-9Nepomucks Abenteuer, ISBN: 978-3-9030-5618-3Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ISBN: 978-3-7357-9215-0Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Luhg Holiday, ISBN: 978-3-7431-5262-5Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg [Kindle Edition]Willkommen im Luhg Holiday [Kindle Edition]Auf Wiedersehen im Luhg Holiday [Kindle Edition]http://christineerdic.jimdo.com/https://literatur-reisetipps.blogspot.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



