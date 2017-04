Mäusepersönlichkeiten aus dem Karina-Verlag

(fair-NEWS)

Im Karina-Verlag sind die Mäuse los. Mit den Büchern „FLORENTINO FLORIAN - DIE FEUERWEHRMAUS“ und „TOM, DIE MAUS“ erobern gleich zwei kleine Nager die Kinderherzen.Diese kleinen Tierchen werden gehasst und zugleich geliebt. Woran liegt das?In der Götterwelt trifft man auf die Maus. So wird in Indien ein Gott mit dem kleinen Nagetier in Verbindung gebracht, und zwar der Hindu-Gott Ganesha. Er reitet auf einer Maus.Allerdings werden Mäuse nicht nur verehrt. Immer noch haben viele Menschen Angst vor diesem kleinen Tieren. Ob es daran liegt, weil sie klein, schnell und flink sind oder Krankheiten übertragen sollen. Man weiß es nicht so genau.Jedoch gibt es auch Mäuse, die von uns heiß und innig geliebt werden. So wie die wohl berühmteste Maus der Welt: Walt Disneys Micky Mouse. Wer kennt sie nicht? Aber auch in zahlreichen Filmen oder TV-Sendungen wie z.B.: Basil, der große Mäusedetektiv, Feivel der Mauswanderer, Stuart Little oder die Sendung mit der Maus wird dieser kleine Nager zu unserem Held.Buchbeschreibung Florentino Florian – Die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland – in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird.Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Buchbeschreibung Tom, die MausErleben Sie mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer, in dem er sich auf die Suche nach seinen jüngeren Geschwistern macht. Auf dem Weg trifft er auf ein dunkles Ungeheuer und den Straßenkater Carlos.Wiebke Worm hat den Text geschrieben und Claudia Querüber die wundervollen Zeichnungen dazu geschaffen.Alles wichtige zu diesen Mäusepersönlichkeiten finden Sie unter:



Bildinformation: Britta Kummer