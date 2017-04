Heiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf - wer kann da schon „NEIN“ sagen?

(fair-NEWS)

Buchbeschreibung:Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte" sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.Guten Appetit!Taschenbuch: 84 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Januar 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 1523225521ISBN-13: 978-1523225521Format: Kindle EditionDateigröße: 3691 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 106 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01AZMYRA6X-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertTrailer:Rezeptliste:Lachs-Dill-Auflauf, Kabeljau-Sauerkraut-Auflauf, Fisch-Reis-Auflauf, Krabben-Nudel-Auflauf, Rotbarsch-Auflauf, Kartoffel-Lachs-Auflauf, Auberginen-Paprika-Auflauf, Kartoffelpüree-Auflauf, Mais-Mozzarella-Auflauf, Knödel-Zucchini-Auflauf, Rosenkohl-Süßkartoffel-Auflauf, Grünkohl-Möhren-Auflauf, Blumenkohl-Brot-Auflauf, Möhren-Lauch-Auflauf, Hirse-Auflauf, Sauerkraut-Nudel-Auflauf, Pastinaken-Auflauf, Champignon-Auflauf, Bunter Auflauf a la Britta, Bunter Eierkuchen-Auflauf, Getreide-Schafskäse-Auflauf, Nudel-Lauch-Auflauf, Herzhafter Pfirsich-Auflauf, Möhren-Auflauf, Camembert-Auflauf, Nudel-Auflauf mit Pep, Paprika-Reis-Auflauf, Süßkartoffel-Kräuter-Auflauf, Spitzkohl-Auflauf, Schupfnudel-Auflauf, Fenchel-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Rosenkohl-Auflauf, Bohnen-Auflauf, Kürbis-Auflauf, Gemüse-Auflauf, Süßer Brot-Auflauf, Kirsch-Auflauf, Aprikosen-Auflauf, Obst-Auflauf, Pfirsich-Auflauf, Orangen-Auflauf, Birnen-Milchreis-Auflauf, Lachs-Meerrettich-Gratin, Seelachs-Gratin, Lengfisch-Gratin, Pangasius-Gratin, Kartoffel-Gratin, Polenta-Gratin, Kohlrabi-GratinWeitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



