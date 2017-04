(fair-NEWS)

Thomas GrahUSB-WerbeprodukteFriesenweg 1533689 BielefeldBielefeld, 24. April 2017PressemitteilungUSB-Kugelschreiber mit integriertem USB-StickNeueste Technologie (Micro UDP-Chip) kombiniert mit luxuriösem DesignDer USB Kugelschreiber Stockholm steht für neueste Technologie (Micro UDP-Chip), hochwertige Materialien und ein stilvolles Design. Das Metallgehäuse hat eine gummierte Oberfläche und liegt mit stabilem Halt gut in der Hand. Das luxuriöse Aussehen des USB Kugelschreibers wird durch einen Metall Clip sowie einer Metall Spitze in matter Chrome-Optik abgerundet.Mit einer Speicherkapazität von 2 GB bis 64 GB lässt der USB Kugelschreiber keine Wünsche offen und ist die perfekte Kombination aus Kugelschreiber und Datenspeicher. Ein ideales Werbepräsent, das mit neuster Technik personalisiert werden kann. Firmenlogos oder Werbebotschaften können mittels Lasergravur oder Vollfarbdruck auf vier Positionen aufgebracht werden.Die Qualität und Verfügbarkeit unserer Produkte ist für uns besonders wichtig. Gerade Werbeartikel sollten, um in guter Erinnerung zu bleiben, lange einwandfrei funktionieren. Das innovative Gehäuse, individuelle Personalisierung und hoher technischer Standard verleihen diesem Produkt seinen edlen Charakter. Wir wollen wissen was in unseren Sticks steckt und setzen auf hochwertige Artikel von europäischen Herstellern.Die Nähe zu unseren Lieferanten ermöglicht eine kurze Lieferzeit, die im Regelfall 7 Werktage beträgt. Für besonders dringende Fälle bieten wir die Expressherstellung mit entsprechendem Versand an.Unsere Waren und Angebote finden Sie auf unseren Webseiten unter www.usb-werbeprodukte.de Thomas GrahUSB-WerbeprodukteFriesenweg 1533689 BielefeldTel.: 0 52 05 / 10 53 20E-Mail: service@thomasgrah.de



Bildinformation: Kugelschreiber mit integriertem USB-Stick