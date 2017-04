Nina Maibach übernimmt Leitung Eventmanagement bei macevent

(fair-NEWS)

Nina Maibach (37) hat im Frühjahr 2017 bei der Agentur macevent in Köln die Leitung der Eventabteilung übernommen. Dazu macevent Geschäftsführerin Karin Leiste: „Wir freuen uns über diese kompetente Verstärkung, die unsere Möglichkeiten sowohl im konzeptionellen als auch im operativen Bereich zielführend ergänzt“.Nina Maibach bringt umfangreiche Erfahrungen mit zu macevent. Nach ihrer Ausbildung bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA wechselte sie in die hauseigene Eventabteilung und organisierte hochkarätige Veranstaltungen für die Top-Kunden der Bank. Später übernahm Nina Maibach die Assistenz für den neuen Vorstandsvorsitzenden und konzipierte weiterhin maßgeschneiderte Veranstaltungsformate.Seit 2015 war sie als Leitung Eventmanagement für die BHF-BANK in Frankfurt tätig. In dieser Funktion verantwortete sie das Marketingbudget und die Veranstaltungsformate der 13 Niederlassungen in Deutschland sowie für den Fachbereich Financial Markets. Nach der Übernahme der BHF-BANK durch Oddo & Cie im Jahr 2016 fungierte Nina Maibach als rechte Hand des neuen Wealth Management Vorstands, ehe sie als echtes „Kölsche Mädche“ aus persönlichen Gründen wieder in die Domstadt zurückkehrte.„Ich freue mich auf die zahlreichen Herausforderungen und spannenden Projekte bei macevent“, so Nina Maibach. Erste Projekte wie die Messestandaktivierungen für Hansgrohe auf der LivingKitchen und der ISH hat sie bereits erfolgreich absolviert. Als nächstes steht für sie und ihr Team der große Benefizrenntag zugunsten des Kinderschutzbundes Köln auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch am 7. Mai 2017 an – die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. macevent ist Premiumpartner der Veranstaltung und begleitet die beiden Ausrichter – den Verein der Freunde und Förderer des Kinderschutzbundes Köln e. V. sowie den Kölner Renn-Verein 1897 e. V. – bei der Koordination und professionellen Umsetzung dieser Veranstaltung, die jährlich rund 15.000 Besucher anzieht. Neben der umfangreichen Planung im Vorfeld und der logistischen Steuerung zeichnet macevent auch für die komplette Recherche, Akquise und Betreuung der vielen Prominenten verantwortlich, die sich ebenfalls pro bono für diesen guten Zweck einsetzen.



Bildinformation: Nina Maibach (Foto: Leifhelm, frei zur Veröffentlichung)