Karpfenausrüstung auf angler-markt.de auffrischen

Der Karpfen erfreut sich unter passionierten Anglern einer großen Beliebtheit. Doch auch bei diesem Fried-fisch gilt, wie bei anderen Fischarten auch, dass auf die richtige Ausrüstung Wert gelegt werden sollte, um den gewünschten Angelerfolg zu erzielen. Auf angler-markt.de wird der Angler darüber informiert, was kei-nesfalls im Angelkoffer fehlen sollte, wenn auf Karpfen geangelt wird.So landet der imposante Fisch am HakenDamit beim Karpfenangeln nichts dem Zufall überlassen wird, sollte von Karpfenbleie bis Bissanzeiger alles auf den Angeltrip abgestimmt sein. Die Experten von Anglermarkt Büchelmaier wissen genau, worauf es beim erfolgreichen Angeln auf Karpfen ankommt. Über 1.000 Karpfenangelgeräte stehen im Online-Shop aktuell zur Auswahl. Das Herzstück bildet dabei die Karpfenrute, die bei angler-markt.de in unterschiedlichen Preisklassen erworben werden kann. Preiswerte Modelle gibt es bereits unter 45 Euro, die Königsklasse liegt bei 376 Euro. Angler-markt.de vertraut auch bei den angebotenen Karpfenruten auf bewährte Markenqualität. Zur Auswahl gehören Modelle wie Sportex, DAM und Anaconda. Ein Modell, das preislich in der Mittelklasse liegt, ist die Sportex Carboflex ClassX Feederrute CX3606 mit einem Wurfgewicht von 40 bis 120 Gramm, die extra weite Würfe ermöglicht. Die Rute ist mit schlanken SIC Angelrutenringen versehen und bietet neben einem kräftigen Rückgrat auch eine schnelle Aktion.Auch andere Zielfische kommen nicht zu kurzWer sich neben dem Karpfen für andere Zielfische interessiert, wird auf angler-markt.de ebenso fündig. Das Sortiment ist sehr breit aufgestellt, was es dem passionierten Angler ermöglicht, alles bequem aus einer Hand zu beziehen. Das Sortiment reicht dabei von Angelrollen und Ködern bis zu Räucherbedarf und Angel-bekleidung für jede Wetterlage. Für die bevorstehenden Osterfeiertage bietet Anglermarkt Büchelmaier ver-schiedene Gutscheine an.Weiterführende Informationen zum Thema auf:Kurzprofil:Anglermarkt Büchelmaier gehört mit einer über 30-jährigen Markterfahrung zu den führenden Unternehmen im Angelsportbedarf. Das Sortiment richtet sich gleichermaßen an den Profi wie an den Hobbyangler. Produkte können gezielt über verschiedene Suchhilfen gefiltert werden. Stationäre Ladengeschäfte sind in Baienfurt und Friedrichshafen zu finden.Unternehmensinformation:Anglermarkt Büchelmaier GmbHNiederbieger Str. 3588255 BaienfurtTel.: 0751 / 49 378Fax.: 0751 / 55 74 620