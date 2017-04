RSO Reisen - neue Webseite ist online!

(fair-NEWS)

Das Berliner Unternehmen RSO Reisen tritt mit einem frischen neuen Design auf. Es hat dafür die junge Agentur w3alpha engagiert und sowohl ein neues Logo, als auch einen komplett überarbeiteten Webseitenauftritt bekommen. Nach dreimonatiger, intensiver Arbeit ist die neue Webseite rso-reisen.com Anfang des Monats live gegangen.Geschäftsführer Guido Wieling kommentiert: „Wir fanden, es war an der Zeit, dass wir einen zeitgemäßen Look bekommen. Das hat w3alpha super umgesetzt. Für die Webseite waren uns zwei Punkte wichtig: Wir wollten, dass unsere Reisebüros ausreichend Platz bekommen, um sich den Kunden vorzustellen. Außerdem wollten wir mehr als nur eine Reisebuchungsplattform sein – nämlich ein umfangreiches Reiseportal, wo Besucher über die Destinationen, die verschiedenen Reisearten und Anfahrtsmöglichkeiten informiert werden, aber auch in unserem Reisemagazin mit neusten Urlaubstipps und Reisetrends versorgt werden. Mit dem Resultat sind wir sehr glücklich!“Als technologische Plattform wurde die neue Buchungs-Schnittstelle „Connector V3“ der IT Schmiede Traffics in kürzester Zeit erfolgreich eingebunden. „Wir freuen uns, gemeinsam mit w3alpha unserem Kunden RSO ein sehr gutes Gesamtprodukt zur Verfügung stellen zu können.“ kommentiert Marc Herrgott (COO von Traffics) die Kooperation.Das Besondere: Im Fall von RSO konnte die Buchungsstrecke komplett in das Content Management System von w3alpha implementiert werden, was eine flexible Modularisierung der Urlaubsangebote, sowie bessere Steuerung der Inhalte und Google-Optimierung ermöglicht.Die Partnerschaft zwischen dem routinierten Touristiker RSO und w3alpha ist beispielhaft für das Zusammenspiel zwischen der so genannten „old economy“ und der jungen Gründerszene: Ein Unternehmen, das sich modernisieren möchte tut sich dafür mit einem Startup zusammen. „Während RSO eine beeindruckende Infrastruktur, ein großes Netzwerk, sowie viel Know-How in der Tourismusbranche mitbringt, haben wir ein großes Wissen im Onlinebereich, sowie innovative Ideen, die in die Arbeit mit einfließen. Diese Synergien haben perfekt harmoniert!“, kommentiert w3alpha-Geschäftsführer Alexander Kaiser.



Bildinformation: w3alpha