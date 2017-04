Jumeirah Vittaveli enthüllt prunkvolle Royal Residence mit fünf Schlafzimmern

(fair-NEWS)

Jumeirah Vittaveli lädt dazu ein, in die neue Royal Residence einzutreten und das ultimative Hideaway mit Traumlage am Strand zu erleben. Kreiert für Familien und Freundesgruppen auf der Suche nach hochklassigem Luxus, bietet diese atemberaubende Residence mit fünf Schlafzimmern absolute Ruhe auf über 3.500 Quadratmetern.Eingebettet in die malerische Landschaft der Insel ist die Royal Residence, ein privater Rückzugsort auf Jumeirah Vittaveli. Zwei Swimmingpools bieten unvergleichlichen Ausblick auf den privaten Strand der Residence, während das bezaubernde Island Grill Restaurant mit Live-Küche im Teppanyaki-Stil auf dem an ein traditionelles Dhoni angelehnten Deck überzeugt. Gäste können auch im üppigen Speisesaal dinieren oder in der eingesenkten Lounge entspannen, die von einem duftenden Seerosenteich umgeben ist. Eine eigene Overwater-Bar und Sonnenterrasse steht Gästen auf dem Über-Wasser-Pier zur Verfügung.„Ich wollte ein ganz einzigartiges und doch nachhaltiges Konzept für unsere Gäste auf Jumeirah Vittaveli schaffen. In den letzten fünf Jahren haben wir das Resort kontinuierlich um neue Elemente erweitert. Da wir nun den 5-Jahres Meilenstein überschritten haben, wollten wir etwas Fantastisches vorstellen – das war die Inspiration für die Royal Residence. Einige Design-Elemente der Royal Residence sind dem Resort entnommen und mit Glanz und Opulenz angereichert worden, um so der unangefochtenen Eleganz der Residence gerecht zu werden. Gäste genießen gleichzeitig eine unvergleichliche Privatsphäre mit persönlichem Service und den Zugang zu allen Aktivitäten und Einrichtungen, die unser preisgekröntes Resort bietet.", so Amit Majumder, General Manager.Im Herzen der Residence befindet sich die „Sanctuary", der private Bereich, der über ein Kingsize-Bett, einen begehbaren Kleiderschrank und einen separaten Wohnbereich verfügt. Das Bad lädt mit einer überdimensionierten Badewanne von Kelly Hoppen ™, die durch Hermès Produkte für Sie und Ihn ergänzt wurde, zum Entspannen ein. Um die Opulenz zu vervollständigen, verfügt die Sanctuary über einen eigenen Outdoor-Jacuzzi mit TV, einen privaten Massagesalon des Talise Spa und ein Fitnessstudio mit modernster Life Fitness ™ Ausstattung.Die familienorientierte Residence verfügt zudem über zwei Gästevillen, davon eine mit King-Size-Bett und eine mit Twin-Bed, die auf beiden Seiten die Sanctuary umrahmen. Der Haupteingang der Residence führt Gäste in einen separaten Pavillon mit einem Wohn- und Essbereich mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten für gemeinsame Stunden mit der Familie. Abgerundet wird dieser gemeinsame Bereich durch einen großen Pool. Ein zweistöckiges, 2-Zimmer-Gästehaus mit eigenem Pool und privatem Sandstrand findet direkte Anbindung zur Royal Residence.Die Royal Residence lässt keine Wünsche offen und scheut keinen Luxus. Gäste der Residence genießen den personalisierten Concierge-Service, einschließlich privater Butler, Royal Residence Golf Buggies und privater Chauffeure. Das Spektrum der unvergesslichen Erlebnisse beinhaltet Michelin-Stern-gekrönte Köche, einen Promi-Fotografen, der unbeschreibliche Momente für Gäste festhält und einen persönlichen Astronomen. Alle Wassersport- und Ausflugsaktivitäten werden vom eigenen Strand der Royal Residence angeboten, um so eine absolute Privatsphäre garantieren zu können.Die Royal Residence bietet Platz für 14 Personen mit Preisen ab 35.000 USD pro Nacht während der Hauptsaison. Reservierungen können unter der +960 664 2020 oder per E-Mail via JVMRoyalResidence@jumeirah.com getätigt werden.



Bildinformation: Jumeirah Vittaveli - Royal Residence