„FALCO – Das Musical“ 2018 zurück im Allgäu

(fair-NEWS)

Über 100.000 Zuschauer bejubelten in diesem Jahr bereits die seit Januar laufende Premieren-Tournee der neuen Musical-Biographie „FALCO – Das Musical“. 2018, zum 20. Todestag des Musikers, geht die Musical-Biographie über die exzentrische und legendäre Pop-Ikone erneut auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Premierendatum ist 10. Februar 2018 in Landshut, anschließend wird die Show in mindestens fünfzig Städten zu Gast sein. Am 20. Februar macht das Musical dabei Station in Ludwigs Festspielhaus, Füssen!Der allgemeine Vorverkauf zur zweiten Tournee beginnt am 28. April 2017. Bereits seit dem 21. April können Tickets exklusiv über www.falcomusical.com erworben werden.„FALCO – Das Musical“ ist derzeit auf Premieren-Tournee durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Die größtenteils ausverkauften Shows veranlassten den Produzenten und Tourneeveranstalter Concertbüro Oliver Forster (COFO) zu mehrfachen Verlängerungen. Mit 94 Vorstellungen und über 130.000 Besuchern wird die diesjährige Tournee am 11. Juni 2017 ihr großes Finale mit einem weiteren Zusatztermin in Wien feiern.Am 6. Februar 2018 jährt sich Falcos Todestag zum 20. Mal. „Das Musical kann den Menschen und den perfekten Live-Performer wieder frisch ins Gedächtnis bringen und einiges von der Faszination vermitteln, die Falco damals zum Weltstar gemacht hat“, erklärt Horst Bork.„Das hätte sich der exzentrische Popstar zu Lebzeiten wohl nicht träumen lassen… Im Publikum saßen gleich drei begeisterte Generationen von Fans“, schreibt die Hamburger Morgenpost. Zuschauer und Medienvertreter zeigten sich von der Premierentournee gleichermaßen begeistert: „Eine Legende wurde wiederbelebt“, notiert der Focus in seiner Online-Ausgabe. Die Frankfurter Neue Presse erklärt: „Der Kult um diesen Mann lebt. Auch dank dieser stimmigen Produktion“. „Die Körpersprache, die Bewegungen, die unglaublich intensive Stimme – alles Falco“, lobt die Passauer Neue Presse. Der Playboy betont, das Musical sei „für jeden Falco-Fan eine Pflichtveranstaltung“. „Authentisch und ehrlich …ein Fenster auf die verletzte Seele eines komplizierten Menschen“, versichert die Augsburger Allgemeine. „Das Musical macht Lust, sich intensiver mit dem schillernden Künstler auseinanderzusetzen“, bescheinigt die Rheinische Post und die Westfälischen Nachrichten beteuern: „Das Publikum war regelrecht ‚falconisiert‘!“Termin: Di, 20.02.2018, 20 Uhr Füssen / Ludwigs FestspielhausTickets im Pre-Sale seit Freitag, 21.04.2017 unter www.falcomusical.com erhältlich!Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 28.04.2017, 9 Uhr.Vorverkauf Deutschland:Füssen: Allgäuer Zeitung + Theaterkasse im Festspielhaus; Marktoberdorf: Allgäuer Zeitung; Kaufbeuren: AZ-Service Center; Mindelheim: Mindelheimer Zeitung + Mindelheimer Kurier; Krumbach: Mittelschwäbische Nachrichten; Landsberg: Landsberger Tagblatt; Buchloe: Buchloer Zeitung; Garmisch-Partenkirchen: DER Reisebüro + GAP-Ticket + Kreisbote; Murnau: DER Reisebüro sowie allgäuweit bei allen Geschäftsstellen von Kreisbote, Kaufmarkt + Allgäuer Zeitung.Hotline: 0 18 05 / 76 11 11 (0,14 €/Min., mobil max. 0,42€/Min.)Online: www.cofo.deVorverkauf Tirol:Reutte: Kartenbüro Schauer sowie alle Geschäftsstellen von Volksbank, Maximarkt, LIBRO, Saturn, Media Markt, Ruefa Reisen und Trafikplus.Hotline: 0900 / 94 96 096 (€ 1,09/min inkl. MwSt)Online Bestellung unter www.oeticket.com



Bildinformation: „FALCO – Das Musical“ kommt 2018 nach Füssen (Foto: Karin Haselsteiner)