Spiel, Spaß, Street Food - mit Blick hinter die Kulissen

Großer Fertighaus-Informationstag für die ganze Familie in Simmern: Am 7. Mai 2017 ist der Tag des deutschen Fertigbaus, an dem auch Deutschlands führender Ausbauhaushersteller massa haus traditionell seine Türen öffnet: Zusammen mit zahlreichen Partnerfirmen lädt massa haus von 11 bis 17 Uhr zur Erlebnismesse HAUSBAU" nach Simmern ein. ""Am Tag des deutschen Fertigbaus möchten wir angehende Baufamilien und alle Interessierten umfassend rund um den Hausbau informieren und einen Blick hinter unsere Kulissen ermöglichen", so Oliver Dümcke, Geschäftsführer von massa haus. Wieder mit dabei sind die Prominenten Joey Kelly, Fußballmanager-Legende Reiner Calmund sowie Radiomoderator Kunze mit dem "RPR1. Live-Mobil". Streetfood-Fans kommen an zahlreichen Food Trucks auf ihre Kosten.Die Erlebnismesse zeigt, was modernes, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen heute bedeutet. Mehr als zehn massa-Partnerunternehmen - vom Hersteller intelligenter Gebäudeautomation bis zum Baufinanzierungsanbieter - informieren und beraten die Besucher an ihren jeweiligen Ständen. In einem Vortragszelt halten verschiedene Referenten kurzweilige Vorträge zu Themen rund um den Hausbau und stehen für Fragen bereit.Geöffnet sind an diesem Tag auch die Musterhäuser von massa haus. Angehende Baufamilien können sich direkt vor Ort darüber informieren, wie sie sich z.B. mit einem innovativen Hauskraftwerk unabhängig von Energieversorgern machen."Entdeckerpfad" durch die ProduktionZu den Höhepunkten des Informationstags gehört der große "Entdeckerpfad" durch die Produktionshallen, der im vergangenen Jahr wegen laufender Erweiterungsarbeiten stark verkürzt werden musste. Besucher erleben an zahlreichen Stationen, wie ein Ausbauhaus entsteht und wie präzise und passgenau der hochmoderne, computergesteuerte Maschinenpark Holz für die Fertigung von Decken- und Wandelementen verarbeitet. Für Kinder und ihre Familien bietet massa haus spezielle Führungen durch die Produktion an.Wie in den Vorjahren führt wieder "Morningshow"-Moderator Kunze durch den Tag, spielt die Lieblingshits der Besucher, plaudert mit den Stargästen Joey Kelly und Reiner Calmund und moderiert die "Hausbau Challenge": Freiwillige Teilnehmer aus dem Publikum treten hier in typischen "Häuslebauer"-Herausforderungen gegeneinander an. Auch für die kleinen Gäste sind in der "Kids Zone" Spiel und Spaß mit Hüpfburg, Popcorn und Slushed Ice garantiert.Kaffee- und Kuchenverkauf für KindertagesstätteVon massa haus eingeladene Streetfood-Gastronomen servieren frisch vor den Augen der Besucher zubereitete, warme Snacks direkt aus dem Food Truck. Die Auszubildenden von massa haus organisieren zudem wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf für den guten Zweck. Der Erlös kommt in diesem Jahr der integrativen Kindertagesstätte "Castellino" in Kastellaun zugute.Bildunterschrift:Am 7. Mai 2017 von 11 bis 17 Uhr lädt massa haus zur "Erlebnis-messe HAUSBAU 2017" an den Unternehmenssitz in Simmern ein - viel Information rund ums Fertighaus, bunte Unterhaltung mit den Stargästen Joey Kelly und Reiner Calmund sowie leckeres Essen. Foto: massa hausYoutube:



