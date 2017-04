„Plug-and-Play“ auf begrenztem Raum

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

IGS-Serie – 4/5/8-Port Gigabit Ethernet Switche

(fair-NEWS) Das Produktsortiment von ICP Deutschland umfasst fünf unmanaged Ethernet Switche, die in „Plug-and-Play“ Manier im industriellen Umfeld eingesetzt werden können. Die Gigabit Ethernet Switche der IGS-Serie zeichnen sich durch ein besonders kompaktes Design mit den Abmaßen 26 x 70/95 x 95/144mm aus. Sie eignen sich daher speziell für Ethernet Netzwerke im Schaltschrank oder in räumlich begrenzten Anlagen. Die 4, 5 oder 8 x 10/100/1000 Base-T(X) Ports Modelle unterstützen alle Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDI-X sowie „Store-and-Forward“ Transmission. Sie verfügen über ein robustes IP30 Metallgehäuse, das für die DIN-Schienen- sowie Wandmontage ausgelegt ist. Die erweiterte Betriebstemperatur von -40°C~+70°C unterstreicht dabei den industriellen Grad der IGS-Serie. Der redundante Spannungseingang von 12~48VDC der IGS-Switche sorgt bei Unterbrechung einer Spannungsversorgung weiterhin für einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus kann die Spannungsversorgung überwacht und im Fehlerfall ein Alarm ausgeben werden. Dazu verfügen die größeren Modelle der IGS-Serie über einen einstellbaren Relay Anschluss. Zwei Modelle sind zusätzlich mit 100/1000 Base-X SFP Ports versehen, sodass auf eine Vielzahl von kompatiblen Fast Ethernet und Gigabit Ethernet sowie Gigabit Ethernet BIDI (bidirektional) SFP Module zurückgegriffen werden kann. Diese optischen Verbindungsstecker sind standardisiert, modular und „hot-swappable“. Sind umfangreichere Management Funktionen, z.B. VLAN oder erhöhte Netzwerkredundanz (O-Ring oder O-Chain) kundenseitig gewünscht, bietet ICP auch IGS-Modelle als managed Switche an.



Bildinformation: IGS-Serie – 4/5/8-Port Gigabit Ethernet Switche / ICP Deutschland GmbH

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



