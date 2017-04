Jetzt bei Lagertechnik Becker: Gebrauchte Podestleitern

(fair-NEWS)

Lagertechnik Becker hat für Sie günstig 50 gebrauchte, gut erhaltene Podestleitern eingekauft. Einseitig, beidseitig, mit einseitigem Handlauf in allen möglichen Abmessungen. Werfen Sie einen Blick in den Shop, ob Ihre Podestleiter dabei ist. Beachten Sie, dass es sich dabei um eine Auswahl handelt. Weitere Informationen bekommen Sie auf Nachfrage unter: 0 21 51 – 36 10 790.Die gebrauchten Plattformleitern können im Lager in Krefeld abgeholt werden. Selbstverständlich wird auch ins Haus geliefert. Die Versandkosten werden Ihnen auf Anfrage genannt.



Bildinformation: Podestleiter