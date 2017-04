Wenn der Partner sein Gedächtnis verliert

(fair-NEWS)

Demenz betrifft viele Menschen: Als Betroffene ebenso wie als pflegende Angehörige. Die Krankheit Demenz verändert die Persönlichkeit und stellt auch die Angehörigen vor große Herausforderungen. Elisabeth Stindl-Nemec hat ihren Ehemann durch die einzelnen Phasen der Krankheit begleitet. Unterstützt von Pflegehelferinnen betreute und pflegte sie ihn zu Hause bis ans Ende. Diesen Weg schildert sie nun in dem Buch mit dem programmatischen Titel „Ich bleibe bei dir bis ans Ende“, das jetzt im Verlag Kern erschienen ist.Bei dieser schleichenden Krankheit verliert der Patient auf der einen Seite das Gedächtnis und der Merkfähigkeit. Besonders gravierend und belastend ist jedoch die Veränderung der Persönlichkeit – der vertraute und geliebte Mensch wird fremd, unberechenbar, unzugänglich.Elisabeth Stindl-Nemec lernte im Laufe der Jahre, professionell, kreativ und empathisch mit dem erkrankten Mann umzugehen. Sie erwarb Kenntnisse über alternative medizinisch-psychologische Methoden und suchte nach Unterstützung mittels ambulanter Dienste und finanzieller Zuschüsse. Ihre Erfahrungen schildert und reflektiert sie in diesem Buch und zeigt auf, wie eine Paarbeziehung trotz Krankheit, auch im sich verändernden Zustand, bestehen bleiben kann.Elisabeth Stindl-Nemec, Jahrgang 1937, war vor ihrem Ruhestand als Sozialarbeiterin und systemische Familientherapeutin tätig. Sie hatte eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (heute Psychosoziales Zentrum) beim Caritas-Verband Darmstadt aufgebaut und geleitet, lehrte an der Evang. Fachhochschule Darmstadt und führte eine eigene Praxis für Familienberatung.Elisabeth Stindl-NemecIch bleibe bei dir bis ans Ende – Häusliche Pflege bei DemenzISBN Buch 9783957162243ISBN E-Book 9783957162403Softcover, 132 Seiten1. Auflage, April 2017Buch 12,90 – E-Book 7,99Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 IlmenauTel. 03677 4656390 - Mail: kontakt@verlag-kern.de .- www.verlag-kern.de



Bildinformation: VERLAG KERN GMBH