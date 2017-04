HDT – Seminar zu Phänomenen, Methoden und Abhilfemaßnahmen bei reiberregte Schwingungen

(fair-NEWS)

Im Seminar „ Reiberregte Schwingungen „ am 19.-20.06.2017 in Berlin gibt Herr Dr.-Ing. Sebastian Kruse und Herr Merten Tiedemann von der Audi AG, Ingenieuren und Techniker aus Forschung, Entwicklung oder Versuch, die in ihren Tätigkeitsfeldern mit reiberregten Schwingungen konfrontiert sind, einen Einblick in deren Mechanik und Strukturdynamik.In der Mehrzahl technischer Anwendungen treten reiberregte Schwingungen auf. Ursache ist eine interne Energiequelle, über die dem Schwingungssystem Energie zugeführt wird. Diese führt dazu, dass das System instabil bzgl. kleiner Störungen wird und dass (periodische) Schwingungen auftreten. In der Regel ist dieses Phänomen störend und kann neben einem erhöhten Verschleiß auch zu unerwünschten Vibrationen und Geräuschen wie Quietschen und Rattern führen. Durch den anhaltenden Trend zu Leichtbau ist die Anfälligkeit technischer Systeme für reiberregte Schwingungen signifikant gestiegen und die Thematik somit von ungebrochener Aktualität. Als typische Konstruktionsbeispiele hierfür können Brems- und Kupplungssysteme, aber auch Gleitlager, künstliche Gelenke, Druckmaschinen sowie der Rad-Schiene-Kontakt dienen. Die Beherrschung der Wechselwirkung zwischen Kontakt- und Reibsystem und dem Schwingungsverhalten der Struktur stellt oft einen Schlüsselfaktor für den Produkterfolg am Markt dar.Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen und Phänomene im Kontext reiberregter Schwingungen. Ausgehend von den physikalischen Vorgängen im Gleitkontakt werden hierzu elementare Modellierungsansätze vorgestellt, die ein Verständnis der grundlegenden Erregungsmechanismen erlauben. Neben Mechanismen, die das stationäre Gleiten von Kontaktpartnern destabilisieren, werden hier auch Mechanismen dargestellt, die sich aus den Nichtlinearitäten des Struktur- und Reibsystems ergeben. Die praxiserprobten Referenten zeigen den Anwesenden, wie gezielte experimentelle oder numerische Untersuchungen zur Analyse reiberregter Schwingungen durchgeführt werden können. So kann der Ingenieur in der Praxis konstruktive Abhilfe- oder Beeinflussungsmaßnahmen treffen.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.- Ing.- Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: HDT – Seminar zu Phänomenen, Methoden und Abhilfemaßnahmen bei reiberregte Schwingungen