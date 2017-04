Potsdam als Digital Hub ausgewählt media:net berlinbrandenburg wird Betreibergesellschaft

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Die MediaTech Hub-Initiative von Potsdam konnte überzeugen: die Landeshauptstadt wurde zu einem von sieben neuen Digital Hubs gekürt. Das hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am 21. April offiziell verkündet. Mit dem Schwerpunkt auf Medientechnologie deckt man als einziger Hub bundesweit dieses Profil ab und spielt die Stärke am Standort voll aus. Die Hubs sollen die Vernetzung von jungen Startups, etablierter Wirtschaft und exzellenter Wissenschaft vorantreiben, damit Innovatives entsteht.



Als Betreibergesellschaft ist media:net berlinbrandenburg als unabhängiges und branchenübergreifendes Netzwerk für Unternehmen der Medien-, Digital- und Kreativwirtschaft beauftragt, die Maßnahmen für den Digital Hub im Bereich Unternehmensvernetzung, Standortbetreuung und Marketing umzusetzen. Das Bündnis zählt aktuell fast 450 zu seinen Mitgliedern und steht auch durch einen eigenen Standort in Babelsberg mit den Brandenburger Mitgliedern in engem Austausch.



Andrea Peters, Vorstandsvorsitzende des media:net berlinbrandenburg e.V.:



„Die Energie, die Vertreter am Standort gemeinsam in die Bewerbung gesteckt haben, hat sich gelohnt. Wir freuen uns sehr, dass die Medienexzellenz, die es in Potsdam gibt, auch das Bundeswirtschaftsministerium überzeugt hat. Gerade durch die lange Tradition der Filmwirtschaft in Zusammenspiel mit den Unternehmen für Medien- und Informationstechnologien und Hochschulen hier sowie die Nähe zu einem Startup-Zentrum wie Berlin entstehen einzigartige Verbindungen. Der Standort hat bereits gezeigt, was ihn ihm steckt. Als neue Betreibergesellschaft des Ganzen wollen wir natürlich mit Unterstützung der Digital Hub Initiative jetzt das komplette Potential heben.“



Insgesamt gehören mit den neuen ausgewählten Digital Hubs jetzt zwölf Städte in Deutschland zur Initiative. Die offizielle Auszeichnung wird am 12. und 13. Juni in Ludwigshafen verliehen. Weitere Informationen finden Sie hier: <a href="https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/digital-hub-initiative.html">Digital Hub Initiative, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie</a>



In Potsdam wird im Rahmen des jährlichen Medientreffs am 14. Juni in der Medienstadt Babelsberg ein Pressegespräch mit Vertretern aus dem Initiatorenkreis stattfinden.



