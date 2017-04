Frühlingsgrüße aus dem Wellnesshotel in Südtirol

(fair-NEWS)

Lana Südtirol – Ein Paradies für Naturliebhaber und SportlerEin gelungener Tag im Wellnessbereich mit delikatem Essen und dem Maximum an Entspannung kann auch durch Naturerlebnisse abgelöst werden. Die Südtiroler Alpen bieten genug Gelegenheiten, sich von der Natur begeistern zu lassen oder sportlich aktiv zu werden. Wer sich an der Bergluft aufhält und sportlichen Aktivitäten nachgeht, der wird sicherlich die Stärkung des Körpers gespürt haben. Nicht nur die Bewegung wirkt sich positiv auf das Gemüt aus, sondern auch die frische Luft und das ganze Naturschauspiel, das sich um einen abspielt. Wiesen, Wälder und Berge, wohin das Auge reicht und das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Bei Wanderungen in der Region wird das Kraftdepot reichlich gefüllt. Die Aussichtsplattformen versprechen imposante Landschaftsbilder, die noch lange in Erinnerung bleiben. Die Wanderpfade im Ultental und im Passeiertal sollten unbedingt erkundet werden. Im Hotel Pfeiss bekommen die Gäste nützliche Tipps oder können an geführten Wanderungen teilnehmen.Die Seele baumeln lassen - Hotel Lana MeranDie frische Bergluft und die Gipfelanstiege haben Sie geschafft? Wer dann einmal genug von Aktion und Natur hat, der kann in der rund 700 m² großen Wellnessoase des Hotels neue Kraft schöpfen. Nach den zahlreichen Outdoor-Aktivitäten können sich die Gäste in die Wellnesswelt zurückziehen und sich vollkommen entspannen. Wie wäre ein Saunabesuch mit Farblichttherapie oder lieber eine Bio-Kräuter-Sauna? Das Hotel Pfeiss ermöglicht eine umfassende Regeneration für Körper und Seele. Verschiedene Saunen, Pools, Entspannungsbereiche und zum Beispiel eine Erfrischungsecke sind einige der Optionen. Da fällt die Entscheidung nicht sehr leicht. Gut, dass genug Zeit ist, um alles in Anspruch zu nehmen.Südtiroler Charme vom Feinsten – Hotel in LanaDurchatmen, zurücklehnen und verwöhnen lassen, wer möchte das nicht? Im Urlaub, fernab von alltäglichen Sorgen und heimischer Routine, sind freundliche Gastgeber das A und O. Im Pfeiss treffen die Urlauber auf herzliche Gastgeber, die den Südtiroler Charme verbreiten und einen super Urlaub ermöglichen. Das Besondere ist, wie sie Tradition und moderne Elemente vereinen und so ein originelles Ambiente schaffen. „Genießen bei Freunden“, so lautet hier das Motto. Genuss bringen auch die Kreationen der Köche und die erlesenen Weine. Der ganze Urlaub ist abgestimmt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste.Wellness gesucht und gefunden! Auf der Hotel-Webseite unter www.pfeiss.com/ erfahren Sie mehr.