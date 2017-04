Tipps gegen Fliegen

(fair-NEWS)

Fliegen sind gerade im gewerblichen Bereich ein Problem, mit dem viele Firmen zu kämpfen haben. In der wärmeren Jahreszeit finden die Insekten allerdings auch schnell den Weg in private Häuser und Wohnungen. Dort richten sie zwar nicht so große Schäden an wie in Betrieben, sollten aber dennoch nicht unterschätzt werden. Zwar stellen vereinzelte Fliegen noch keine Gefahr dar, es sollte aber dennoch darauf geachtet werden, dass sie sich nicht vermehren können. Lässt man die Fliegen gewähren, kann das unter Umständen sehr schnell passieren. Bei einer echten Fliegenplage, führt dann meist kein Weg mehr an einem professionellen Kammerjäger vorbei. Um das zu verhindern, können ein paar simple Maßnahmen ergriffen werden, die eine rasante Ausbreitung verhindern.Zunächst gilt es die Anzeichen für eine Fliegenplage frühzeitig zu erkennen. Denn sollte es tatsächlich dazu kommen, ist ein schneller Einsatz von Schädlingsbekämpfer dringend erforderlich. Können sich die Fliegen noch weiter ausbreiten, steigen dementsprechend auch die Kosten für eine professionelle Beseitigung. Einzelne Fliegen finden sich in jedem privaten Haushalt und sind mit Sicherheit kein Anzeichen für mangelnde Hygiene und stellen auch keine Gefahr dar. Sie können gegebenenfalls auch leicht durch Lüften mit Durchzug, Fliegenklatschen oder einfachen Klebefallen beseitigt werden. Bereits zu spät sind diese Maßnahmen, wenn sich eine große Anzahl an lebendigen und toten Fliegen angesammelt hat, Fliegendreck deutlich sichtbar ist und bzw. oder sich Maden und Larven der Fliegen entwickelt haben. In diesen Fällen sollte dringend und unverzüglich ein professioneller Kammerjäger hinzugezogen werden.In gewerblichen Betrieben hingegen sollten bzw. müssen professionelle Vorkehrungen getroffen werden. Speziell in Betrieben in der Lebensmittelverarbeitung sind solche präventiven Maßnahmen auch gesetzlich vorgeschrieben. Das HACCP Konzept gibt dabei Richtlinien und Maßnahmen vor, die von professionellen Schädlingsbekämpfern durchgeführt werden müssen. Unter http://ace-zydek.de werden Informationen und Kontaktdaten zur Beratung und Durchführung der Präention bereitgestellt.In privaten Hauhalten kann mit relativ einfachen Maßnahmen gegen eine Fliegenplage vorgebeugt werden. Hygiene und Sauberkeit steht dabei an oberster Stelle, denn die Fliegen werden von Speiseresten und fauligem Obst und Gemüse stark angezogen. Daher ist es wichtig frische Lebensmittel stets trocken, kühl und abgedeckt bzw. verschlossen zu lagern. Speisereste sollten immer zeitnah entfernt, benutztes Geschirr gespült und Müll regelmäßig entsorgt werden. Werden diese Punkte befolgt, bleibt eine Fliegenplage in der Regel aus.Kostenlose und professionelle Beratung zu Prävention und Bekämpfung unter www.ace-zydek.de/leistungen/fliegenbekaempfung oder (08000) 333 455.