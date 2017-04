Die KigaClick App für Erzieher und Eltern

(fair-NEWS)

Das Münchener Startup KigaClick GmbH präsentiert ihre App für Erzieher und Eltern. Damit wurde eine Software-Lösung für den zunehmend bürokratischen Aufwand in Kindergärten, Krippen und Kitas geschaffen, die sich direkt an die Pädagogen in der Gruppe richtet. Zudem ermöglicht KigaClick eine schnell und sichere Kommunikation zu den Eltern, damit diese wissen wie es ihren Kindern geht.Interessierte KiTas können sich ab sofort über die Website kigaclick.de einen Demo-Account einrichten lassen und die App testen. Das Unternehmen stellt bei Bedarf Tablets als Leihgeräte zur Verfügung.Notizen auf Post-its, Blöcken und Clipboards sind damit Vergangenheit. Seien es, Abmeldungen, Wickel- und Schlafzeiten, Tagebücher, Angebote, Beobachtungen, Morgenkreise oder Dokumentationen – alle relevanten Kinderdaten sind in der ErzieherApp hinterlegt und können bearbeitet werden ohne den Gruppenraum verlassen zu müssen.Für Erzieher bedeutet diese enorme Arbeitserleichterung einen massiven Zeitgewinn, weniger Alltagsstress, kürzere Wege und damit: mehr Zeit für Kinder! Und davon profitieren sowohl Kinder und Eltern als auch Träger. Denn zum Betrieb einer erfolgreichen KiTa benötigt jeder Träger glückliche Kinder, entspannte Erzieher und zufriedene Eltern.Die ErzieherApp ist auch deshalb so perfekt auf die Bedürfnisse der Erzieher abgestimmt, weil einer der Gründer von KigaClick selbst viele Jahre als Erzieher und Hausleitung tätig war und sich jeden Tag diesen Herausforderungen des Arbeitsalltags gegenüber sah.KigaClick verbessert die Elternkommunikation, indem sie Eltern den Zugang zu einer ElternApp ermöglicht. Es geht nicht darum das persönliche Gespräch zwischen Erzieher/in und Eltern einzuschränken. Das Ziel ist vielmehr durch die ElternApp die Kommunikation mit den Eltern zu verbessern.Durch die engere Anbindung der Eltern in die Geschehnisse des Tages, kann so das tägliche Übergabegespräch für die wichtigen pädagogischen Themen genutzt werden. Eltern die besser informiert sind, können die zuständigen Ezieher direkt auf aktuelle Themen ansprechen und damit die Erziehungspartnerschaft mit der Kita stärken.Ereignisse des Tages gehen nicht mehr in der abendlichen Übergaberoutine unter und können gezielt angesprochen werden.



Bildinformation: Die KigaClick App für Erzieher im Alltag