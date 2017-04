Die neuen BALLY WULFF Single Jackpots sind da!

(fair-NEWS)

Als Jackpot-Experte bringt BALLY WULFF kontinuierlich neue Spielideen auf den Markt und begeistert mit Innovationen par excellence. Die neuesten Highlights sind der ACTION STAR STORM für das Jackpot-System RED HOT FIREPOT und der ACTION STAR XENON in Verbindung mit dem beliebten TECHNO JACKPOT, die als Eye-Catcher für pures Entertainment sorgen.Auf der IMA 1998 stellte BALLY WULFF einst den MAGIC JACKPOT vor – eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der 90er Jahre innerhalb der Automatenbranche. Inzwischen hat sich das Berliner Traditionsunternehmen zum unangefochtenen Jackpot-Experten entwickelt und bringt mittlerweile Jahr um Jahr neue Varianten auf den Markt.„BALLY WULFF Jackpot-Anlagen zählen zu den beliebtesten Vertretern der Jackpot-Spielsysteme in Deutschland“, erklärt Geschäftsführer Lars Rogge. Als die Erfinder des Single Jackpots - einem vollwertigen Jackpot-System in einem einzigen Gerät - bringen die Berliner jetzt zwei innovative Themenpakete auf den Markt. „Die Besonderheit ist hier, dass eigenständige Spielepakete für unsere Single Jackpots verfügbar sind“, erläutert der Leiter des Produktmanagements, Jörg Neuberger. So ist das Spielepaket ACTION STAR STORM mit dem Jackpot-System RED HOT FIREPOT und der ACTION STAR XENON in Verbindung mit dem TECHNO JACKPOT zu haben. Der Clou dabei: Die Jackpot-Anzeige erscheint nach ihrer Aktivierung jeweils in einer gesonderten Anzeige im unteren Bildschirm und sorgt somit für zusätzlichen Spielspaß. „Beide Pakete unterscheiden sich in insgesamt 22 Spielen und lassen sich damit super gemeinsam an einem Standort kombinieren“, beschreibt Jörg Neuberger die Vorteile dieser Varianten.Die neuen Highlight-Produkte bestechen durch einen optimierten Spielemix, der zu einer hohen Verweildauer einlädt und damit für eine noch bessere Performance der Geräte sorgt. Gekoppelt mit dem gewaltigen 60er-Spielepaket punkten beide Single Jackpots mit insgesamt 12 brandneuen Spielen, wie beispielsweise Storm King oder Mighty Gem. Bei Storm King sorgen geblockte Wilds für Nervenkitzel bei der Jagd nach den beliebten Vollbildern. Daneben begeistert Mighty Gem Fans von Früchtespielen. Denn die Suche nach Kirschen oder Zitronen kann durch ein Ultra-Symbol auf mehreren Walzen belohnt werden.„Unsere Kunden können sich sicher sein, dass sie mit der Entscheidung für Geräte und Spielepakete aus dem Hause BALLY WULFF die richtige Entscheidung für eine sichere Zukunft treffen“, verspricht Lars Rogge abschließend und wünscht bestes Entertainment mit den neuesten Kassenschlagern aus der Hauptstadt.



Bildinformation: Der neue ACTION STAR STORM von BALLY WULFF