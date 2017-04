MAXIPLAY für alle

(fair-NEWS)

BALLY WULFF steht für spannende Spielideen, Dynamik und Vielfalt. Dabei liegen die Spielsysteme der MAXIPLAY-Produktreihe voll im Trend. Jetzt bringen die Berliner gleich zwei neue Varianten auf den Markt und bieten damit für Spielstätten und die Gastronomieaufstellung maximierten Spielspaß für mehr Nervenkitzel.So haben die Berliner mit MAXIPLAY ein Produkt geschaffen, das seit Jahren als der absolute Kassenschlager unter den Spielepaketen gilt. Denn nach der optionalen Aktivierung der MAXIplay-Funktion wird jedes einzelne Spiel durch die Sonderfeatures veredelt und sorgt damit für noch größeren Spielspaß– ein Trend, der mittlerweile eine riesige Fanbase begeistert.Für mehr Freispiele, zusätzliche Wilds oder vervielfachte Gewinne sind die Spielgäste gerne bereit, freiwillig einen Zusatzeinsatz zu aktivieren. Hierdurch und aufgrund der ganz anderen Spielcharakteristik verzeichnen Spielepakete der MAXIPLAY-Reihe signifikant höhere Gesamtergebnisse als andere Spielepakete. Jetzt geht das Erfolgsprodukt im Teilsegment der Spielstätten in die siebte Runde. Das Paket ist 50 Spiele stark, beinhaltet insgesamt 17 komplett neue Spiele und bietet die Option, zwischen drei Risikoleitern zu wählen. Der MAXIPLAY 7 punktet darüber hinaus mit einem reichhaltigen Mix aus beliebten Klassikern und neuen Spielen wie Severino oder The Mighty King. Während Severino mit einer tierischen Gaunerbande im Comic-Style den Nerv der Zeit trifft, entführt The Mighty King in eine Welt der antiken griechischen Mythen und Helden. Dass jeden Monat ein neues Spiel hinzu geschaltet wird, sorgt für Spannung und Aktualität.„Und MAXIPLAY revolutioniert auch die Gastronomie“, berichtet Geschäftsführer Lars Rogge. Denn gerade erst in 2016 auf den Markt gebracht, erfreut sich die Maxiplay-Variante Select großer Beliebtheit und ist damit die neue BALLY WULFF Wunderformel für die Gastronomie. Bestens etabliert ist das Spielepaket mit seinen vier einstellbaren Spielvarianten und den Freischaltspielen bereit für die nächste Runde und wird alte und neue Fans mit seinem ausgewogenen Spielemix überzeugen. So erfindet das Spiel Mighty 40 mit seinem modernen Anstrich die Optik des klassischen Früchtespiels neu. Denn mit aktivierter MAXIplay-Funktion erscheint das Top-Symbol „7“ in den Freispielen als zusätzliches WILD und sorgt für puren Spielgenuss. Ein weiterer Spielspaß im neuen ACTION STAR MAXIPLAY SELECT 2 ist Wilds gone Wild. Zuckersüße Leckereien kullern mit etwas Glück über die gesamten Walzen, während die stimmungsvolle Musik das fröhlich-bunte Spiel perfekt abrundet.„Wieder einmal haben wir gezeigt, welche im Markt erfolgreichen Innovationen wir dank unserer langjährigen Erfahrung und der Kreativität unserer Mitarbeiter am Standort Berlin schaffen können“, fasst Lars Rogge zusammen und lädt alle Kunden ein, sich direkt in einem der 12 BALLY WULFF Kundencenter über das Produktportfolio zu informieren. „Sie werden begeistert sein!“



Bildinformation: Der neue MAXIPLAY 7 von BALLY WULFF