RIVA Audio bringt starken Multiroom-Sound nach Salzburg

Fountain Valley, USA im April 2017 – Bei seinem Distributionspartner ElectronicPartner zeigt RIVA Audio, die Lifestyle Marke von Audio Design Experts, Inc. (ADX), in Halle 2 am Stand 216 die ersten beiden Produkte der neuen Serie WAND, einem flexiblen Multiroom-Audiosystem, das stereophonen Sound in höchster Qualität aus einer einzigen Box liefert. Fachbesucher und Medienvertreter können sich auf dem österreichischen Branchentreff, der vom 20. bis 22. April im Messezentrum Salzburg stattfindet, live vom authentischen Klang und den zahlreichen Features des handlichen Lautsprechers RIVA ARENA und des großzügigen Klangwunders RIVA FESTIVAL überzeugen.Die Serie WAND bietet ein außergewöhnliches Audioerlebnis mit unbegrenzten Streaming-Möglichkeiten – ob per Netzwerk oder Online. Die jeweilige Lieblingsmusik lässt sich dank ausgefeilter, selbstentwickelter Technik uneingeschränkt in High-Resolution-Qualität genießen.Einfache direkte Verbindungen sind genauso möglich wie ein komplettes Wireless-Network-Audiosystem, das parallel auf bis zu 32 Lautsprecher ohne akustische Latenz streamen kann. Die beiden Speaker ARENA und FESTIVAL können ihr eigenes Ad-hoc-Netzwerk aufbauen. Mit 106 DB bringt RIVA FESTIVAL authentischen Musikgenuss wie bei einem Live-Konzert auch in größere Räume. RIVA ARENA ist der kompakte Begleiter für Musikliebhaber, die ihre Lieblingssongs sowohl im ganzen Haus als auch Outdoor genießen wollen: Der optional erhältliche Akkupack bietet größtmögliche Freiheiten, da kein Wi-Fi erforderlich ist.Die RIVA WAND App kreiert eigene Musik-Zonen, streamt unterschiedliche Musik bzw. Audioinhalte und unterstützt zudem Sprachsteuerung. Auch Apps von Drittanbietern lassen sich problemlos einbinden.Sowohl ARENA als auch FESTIVAL sind mit der Trillium™-Audiotechnologie ausgestattet, einer in den USA bereits patentierten Eigenentwicklung von Riva Audio. Diese proprietäre 3-Kanal-Audiotechnologie erzeugt ein deutlich breiteres Klangfeld, als es herkömmliche Lautsprecher dieser Größe erlauben.Die Lautsprecher ARENA und FESTIVAL werden voraussichtlich im Frühsommer 2017 im deutschsprachigen Raum erhältlich sein. Zur Wahl stehen die Farbkombinationen Black/Titanium und White/Silver. ARENA wird zum UVP von 249 Euro verfügbar sein, FESTIVAL für 499 Euro. Den ARENA Akku wird es in Schwarz oder Weiß zum Preis von 99 Euro geben. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de



Bildinformation: Riva Arena Black Front