Rainer Krumm zum Thema Veränderung und Werte bei RheinMainTV

(fair-NEWS)

Veränderungsprozesse sind meist gut geplant, aber lausig umgesetzt. "Wer Erfolg will, muss Veränderung zulassen und sich seiner Werte bewusst sein", ist die klare Aussage von Rainer Krumm, der in der TV-Sendung "Wege zum Erfolg - Erfolgsfaktor Change" bei RheinMainTV zu Gast war.Aus Sicht des Management- und Change-Experten Krumm haben jeder Mensch und jedes Unternehmen Werte. Und diese variieren je nach Standort einer Firma, denn auch in unterschiedlichen Ländern oder Regionen ist der Markt anders. So ist eine seiner Aussagen in diesem Kontext: Wenn"s nicht passt, gibt"s Ärger. Damit ist gemeint: "Wenn meine eigenen Werte nicht zu denen der Organisation passen, dann muss auch ich in die Veränderung gehen. Entweder an mir selbst arbeiten oder als Organisation wissen, was zeichnet mich aus?", erklärt der Geschäftsführer der Unternehmensberatung axiocon Rainer Krumm.Die Person muss in das Unternehmen passen und das Unternehmen muss in den Markt passen. Verändert sich nur einer dieser Stellhebel, muss eine Anpassung erfolgen. Aus diesem Grund müssen dann selbstverständlich auch Strukturen, Prozesse, Abläufe oder beispielsweise Gehaltsmodelle angeschaut werden, wo auch Themen wie Verschlankung, Digitalisierung etc. eine maßgebliche Rolle spielen. Krumm weiß, dass das natürlich ein komplexes, aber auf jeden Fall auch ein machbares Thema für Unternehmen ist."Zugegeben: Das Auseinandersetzen mit den eigenen Werten ist sowohl in Privatbeziehungen wie auch im beruflichen Kontext unglaublich spannend und wertvoll und lohnt sich definitiv", weiß Rainer Krumm, der nicht nur Unternehmen in Veränderungsprozessen begleitet, sondern auch Spitzensportler, wo sich sehr viele Parallelen zeigen.Sehen Sie hier Rainer Krumm in der TV-Sendung "Wege zum Erfolg - Erfolgsfaktor Change" bei RheinMainTV: https://www.youtube.com/watch?v=LEm1GyuIW0IMehr Informationen zu Rainer Krumm und der Unternehmensberatung axiocon: <a href="www.axiocon.de">www.axiocon.de</a>



Bildinformation: Wertesystem-Experte Rainer Krumm (2. v.l.) zu Gast bei RheinMainTV