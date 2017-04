Zertifizierung zum Certified Tax Compliance Officer (TCO)

Pressemitteilung von Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.)

(fair-NEWS) Mit Wirkung zum 06. März 2017 hat das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. die Zertifizierung zum Certified Tax Compliance Officer (Certified TCO) verabschiedet und in sein Portofolio mit aufgenommen.



Durch diese Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfungsteilnehmer die

notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt,

um ein Tax Compliance Management-System im Rahmen des

Corporate Compliance Systems aufzubauen und die grundlegenden

Tätigkeiten zu übernehmen.



Zum Gegenstand der Prüfung Certified Tax Compliance Officer

(Certified TCO) gehören insbesondere:



1. Grundlagen der Tax Compliance

2. Steuerarten und Tax Compliance

3. Ausgestaltung eines Tax Compliance-Systems.



Einzelheiten und die Prüfungsordnung finden Sie hier:

www.dizr.de/zertifizierung/certified-tax-compliance-officer



Bildinformation: Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.)

Das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V., gegründet 2005, ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe macht, Fortbildungsveranstaltungen und Prüfungen auf den Gebieten Certified IFRS Accountant, Certified Compliance Officer, Certified Chief Compliance Officer, Certified Tax Compliance Officer, Zertifikat Bilanzanalyse, Certified Junior Accountant, Certified Senior Accountant und English for Accountants zu fördern.



Die Zertifizierungsprüfungen finden mit Unterstützung des Zertifizierungsbeirats statt, der seit Gründung in 2005 aus hochkarätigen Experten besteht.



Vorstandsvorsitzender des DIZR e.V. ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Prüfungswesen, an der Universität Erlangen-Nürnberg und nun als Lehrbeauftragter, Dozent, Berater und Autor tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Bilanzanalyse und Controlling, Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision und Wirtschaftsprüfung. Aktuell hat er den Lehrauftrag „Wertemanagement und Compliance“ am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau sowie „Bilanzskandale“ an der Steinbeis-Hochschule Berlin.

«Zertifizierung zum Certified Tax Compliance Officer (TCO)»

