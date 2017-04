AUF’S HAUS am Unternehmertag 2017, einer der begehrtesten Networking-Veranstaltungen Europas

(fair-NEWS)

Hamburg, April 2017Am 23. und 24. März 2017 fand der 11. Annual Mountain Partners Network Event „Unternehmertag“ am Tegernsee statt. Mit großer Präsenz dabei war selbstverständlich auch AUF’S HAUS vertreten! Zusammen mit seinen Partnern versorgte AUF’S HAUS alle Teilnehmer mit exklusiven Drinks an einer 7 Meter langen Bar!Durch die Partnerschaft mit AUF’S HAUS haben Getränkemarken die Möglichkeit exklusiv auf Events wie dem Unternehmertag 2017 vertreten zu sein. An der stylischen Bar wurden unter anderem Beluga Vodka, Whobertus Gin, Red Bull, Monkey 47 und Prickelndes der Champagneria ausgeschenkt und die Barkeeper kreierten köstliche Erfrischungen für die Teilnehmer des Unternehmertag 2017 – natürlich AUF’S HAUS!Empfehlungsmarketing – das ist das Konzept hinter AUF’S HAUS, durch das Getränke-Partner und auch Gastronomie-Partner profitieren. Freebies kommen immer gut an und bleiben im Kopf hängen. Das nutzt AUF’S HAUS, um Marken bei Kunden zu platzieren und Lokale in Großstädten hervorzuheben. Eine geniale und innovative Herangehensweise an Marketing, die Kunden überzeugt und zu treuen Followern macht.Die locker-lifestylige Atmosphäre rund um die AUF’S HAUS Bar bot das perfekte Ambiente, um neue Kontakte zu knüpfen und sich über Business Themen auszutauschen. Alle Getränkemarken-Partner von AUF’S HAUS sind durch den Unternehmertag 2017 und die dadurch gewährleistete Präsenz wortwörtlich in aller Munde. Leckere Drinks, glückliche Kunden, gutes Marketing - und das alles AUF’S HAUS!Weitere Informationen unter: www.aufs-haus.de