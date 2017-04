Infinyy Start up Convention Eintritt Gratis

(fair-NEWS)

Wir freuen uns darauf, das Unternehmen sowie die Philosophie vonInfinyy zusammen mit den Gründern und Geschäftsführer vorzustellen;damit alle, die bereits an diesem Projekt überzeugt sind auch diesesgemeinsam weiter ausbauen.Gespannt sein darf man auf erfolgreiche Gastsprecher, dieunterschiedliche Denkanstöße geben, um den gewünschten Erfolg zuerzielen.Zudem wird das neue "INFINYY Automobil-Club" vorgestellt:(mit limitierte Top-Angebote nur für die ConventionTeilnehmer)Datum29.April 2017 - Einlass 13:00 Uhr - Beginn 14:00 UhrVeranstaltungsortAlte Kelter in RommelshausenKelterstraße 84D-71394 Kernen im RemstalAm Ende der Convention gegen 19:00 Uhr sind alle Teilnehmer auf einenBuffet eingeladen, bei dem man erste Kontakte knüpfen und Erfahrungenaustauschen kann.Zugelassen ist nur, wer sich direkt anmeldet http://bit.ly/2jo1wLg 73614Standort: Alte Kelter in RommelshausenStrasse: Kelterstraße 84Ort: 71394 - Kernen im Remstal (Deutschland)Beginn: 29.04.2017 13:00 UhrEnde: 29.04.2017 19:00 UhrEintritt: kostenlosBuchungswebseite: http://bit.ly/2jo1wLg