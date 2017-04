DERPART Cocktail Lounge serviert zum 4. Mal erfolgreich Know-How für 100 DERPARTner

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 24. April 2017 – 100 DERPARTner aus ganz Deutschland, 3 Keynote-Vorträge, 18 Runden Speed-Dating, drei intensive Workshops und eine schwimmende Abendveranstaltung mit Blick auf die Skyline Mainhattans – das ist die Bilanz der 4. DERPART Cocktail Lounge, die sich am 21. und 22. April 2017 im Le Meridien Parkhotel Frankfurt rund um das Thema Verkauf drehte. Coach und Diplom Schauspieler Benedikt Crisand nahm den Teilnehmern im Rahmen seiner Key Note die Angst Zusatzprodukte anzubieten: Er zeigte gekonnt auf, wie eine starke innere Haltung und das Einlassen auf unterschiedliche Charaktere dazu beitragen kann, Mehrwerte erfolgreich zu adressieren.„Unsere Cocktail Lounge hat sich auch im vierten Jahr mehr als bewährt“, sagt Aquilin Schömig, Geschäftsführer bei DERPART. „Die Mischung aus Zuhören und Mitmachen sowie der direkte Dialog mit der Geschäftsführung, den Mitarbeitern aus der Zentrale und natürlich untereinander bietet einen großen Mehrwert für unsere DERPARTner.“Besser verkaufen und den Umsatz steigern – die diesjährigen Fokusthemen Verkaufsförderung und Zusatzverkäufe wurden während der Cocktail-Lounge bunt gemixt mit lebhaften Produktschulungen der drei Premium- und 14 Preferred-Partner sowie Neuigkeiten aus der Zentrale und kompakten Informationen zu IT und Vertriebssteuerung. Dabei standen praktische Tipps und Tricks im Mittelpunkt. In Q&A Runden mit der Geschäftsleitung konnten Reisebüros brennende Fragen loswerden oder sich direkt austauschen. Der Abendevent auf einem Schiff der Primus-Linie führte die Teilnehmer bei Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten bis spät in die Nacht hinein immer wieder vorbei an Frankfurts beeindruckender Skyline.



