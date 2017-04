Neo@Ogilvy schätzt Partnerschaft mit Searchmetrics mit gemeinsamen Zielen und aktivem Erfahrungsaustausch

(fair-NEWS)

Berlin, 24. April 2017 – Searchmetrics empfängt Neo@Ogilvy aus Deutschland als neuen Sapphire-Partner. Die Agentur aus Düsseldorf schätzt an der Partnerschaft mit dem führenden Enterprise Plattform-Anbieter für Search und Content Performance vor allem den regelmäßigen Dialog und den aktiven Erfahrungsaustausch. Auf dieser Basis wird nun zusammen daran gearbeitet, die im Searchmetrics Partnerprogramm festgelegten Ziele zu erreichen:- Fortlaufende Optimierung der Agentur-Services durch bestmögliche Qualifizierung und Zertifizierung unter exklusiven Konditionen in der Searchmetrics Academy- Austausch mit Experten über Best-Practice-Methoden im Partnernetzwerk- Ausbau existierender Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung über gemeinsame Marketing-AktivitätenNeo@Ogilvy ist die internationale Digital Performance Media Agentur von Ogilvy & Mather, in welcher über 1.800 Experten in über 30 Ländern nationale und internationale Kunden dabei unterstützen, ihre Marketingziele zu erreichen. Weiterhin steht die Erstellung von qualitativ hochwertigem Content, der auf datengetriebenen SEO-Spezifikationen beruht und dazu dem „Tone of Voice“ des Kunden entspricht, im Fokus der Agentur. Für beide Themenkomplexe bietet Searchmetrics dem neuen Sapphire-Partner mit seiner Software-Plattform eine optimale Lösung. „Searchmetrics unterstützt unsere integrierten SEO- und Content-Prozesse mit unseren Kreativagenturen. Dabei vereinfacht die umfassende Datenbasis auch die Ableitung von strategischen Empfehlungen,“ erklärt Marc Czesnik, Geschäftsführer, Neo@Ogilvy.Um den Status der Searchmetrics Sapphire-Partner zu erreichen, absolvierten drei Mitarbeiter von Neo@Ogilvy die Yellow- und die Green-Belt-Zertifizierung. Diese Gürtel, sowie der Black Belt und die dazu gehörenden Zertifikate als „Searchmetrics Certified Professional“, zeichnen besondere Leistungen und Kenntnisse im Bereich SEO sowie im Umgang mit der Searchmetrics Suite aus. Darüber hinaus hat ein Agentur-Mitarbeiter eine Sales-Zertifizierung absolviert, bei welcher Searchmetrics-Experten, erfolgreiche Pitching-Strategien vermitteln und erklären, wie mehr Kunden gewonnen werden können.Laut Neo@Ogilvy hat die Arbeit mit Searchmetrics positive Auswirkungen auf den Geschäftserfolg, da sowohl schnell viele und valide Daten als auch eine kompetente und schnelle Unterstützung durch das Searchmetrics Partner Team bei Pitches zur Verfügung stehen.Weiterhin ist die Verwaltung von internationalen Projekten im Projekt-Bereich der Software sehr wertvoll für die Agentur, da hier der Content gezielt im Hinblick auf die Wettbewerber optimiert, Potenziale erschlossen und Visibility-Vergleiche auf Projektebene getroffen werden können. So hilft Searchmetrics dabei, bei nationalen und internationalen Projekten die Performance zu messen und nachhaltig zu steigern. „Die Partnerschaft mit Searchmetrics macht uns einfach effizienter. Wir können uns auf verlässliche und umfangreiche Daten verlassen und machen damit einerseits unsere Bestandskunden glücklich und können andererseits unsere Sales-Abteilung in der Neukunden-Akquise effektiv unterstützen,“ so Marc Czesnik.„Mit Neo@Ogilvy pflegen wir schon lange eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Daher freuen wir uns umso mehr, die Agentur jetzt als Sapphire-Partner offiziell im Searchmetrics Partnerprogramm zu begrüßen,“ so Dagny Koch, VP Partner Development, Searchmetrics.Weitere Informationen zum Searchmetrics Partnerprogramm:



Bildinformation: Neo@Ogilvy schätzt Partnerschaft mit Searchmetrics mit gemeinsamen Zielen und aktivem Erfahrungsaustausch