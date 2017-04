Die MundWerk Spoken Word Gala No. 8

(fair-NEWS)

Am 12. Mai 2017 lädt Periplaneta zur 8. MundWerk Spoken Word Gala ein. Zum zweiten Mal findet diese im Lovelite (Berlin-Friedrichshain) statt. Geladen sind Leseduell-Bestreiter Johannes Krätschell, Brauseboy Robert Rescue, Rakete-2000-Lesebühnenautorin Mareike Barmeyer, Berliner Slam Poet Der Jesko und Comedy-Liedermacher Thomas Franz. Wie es sich für eine Gala gehört, tragen, auswendigen und performen diese fünf Künstler ihre besten Texte. Die Moderation übernimmt der Berliner Veranstalter und Lesebühnenautor Thomas Manegold.Die 8. Spoken Word Gala findet am Freitag, 12.05.2017, im Lovelite Berlin (Haasestr. 1, 10245 Berlin-Friedrichshain) statt. Sie beginnt 20.00 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten können im Vorverkauf für 7,- Euro über den Periplaneta Onlineshop erworben werden. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 10,- Euro.MundWerk. So heißt das Label, unter dem der Periplaneta-Verlag seit 2008 Spoken-Word-Literatur veröffentlicht. Kurz, knackig, manchmal sehr lustig, durchaus auch schmerzhaft, mitunter frech und gern nonkonform. Und MundWerk ist auch der Name der Spoken Word Gala, die seit 2013 erfolgreich in Berlin und in anderen Städten stattfindet.



Bildinformation: Periplaneta