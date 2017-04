insglück inszeniert Carglass Roadshow 2017 im Estrel Berlin

(fair-NEWS)

Im März lud die Carglass GmbH rund 1.500 Mitarbeiter aus ganz Deutschland zur Carglass Roadshow 2017 in das Estrel Hotel Berlin ein. Der zweitägige Mitarbeiter-Event vereinte Angestellte aus sämtlichen Unternehmensbereichen – vom Monteur bis zur Führungskraft – und richtete den Blick auf die digitale und technologische Zukunft des führenden Spezialisten im Bereich Fahrzeugverglasung in Deutschland. Für die Planung, Konzeptionierung und Koordination der Carglass Roadshow zeichnete sich das Team von insglück verantwortlich.In diesem Jahr standen die besonderen Herausforderungen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter für die Zukunft im Mittelpunkt – allen voran die Anpassung an die Digitalisierung sowie eine erweiterte Flexibilität im Zuge der sich wandelnden Märkte und Geschäftsfelder.Um die unternehmerischen Ziele unmittelbar erlebbar zu machen und die Mitarbeiter auf einer ihnen vertrauten Ebene abzuholen, inszenierte insglück die zweitägige Veranstaltung als Rennen um die Zukunft in mehreren Etappen – vom Qualifying über die Festlegung der Rennstrategie bis zum finalen Rennen selbst.Am ersten Veranstaltungstag wurde in der Convention Hall II das Plenum und nach einer nur 90-minütigen Umbauzeit auch die Abendveranstaltung durchgeführt. Die angrenzende Convention Hall I diente am zweiten Tag als Fläche für das Future Lab, das als interaktiver Messe-Marktplatz angelegt wurde, auf dem die Teilnehmer die zuvor vermittelten Inhalte noch einmal individuell und interaktiv an mehreren Stationen erleben und einen Blick in die Carglass Zukunft werfen konnten.Das Future Lab zeigte unter anderem als Highlight ein mobiles Servicecenter der Zukunft, wofür in aufwendiger Millimeterarbeit sechs Container in die Convention Hall II bugsiert werden mussten. An acht weiteren Ständen präsentierten sich die Business Units von Carglass mit ihren aktuellen Themen oder Neuerungen. So wurden an einem E-Learning-Stand mittels Augmented-Reality die Arbeitsprozesse der Zukunft dargestellt.Eigens für die Carglass Roadshow wurde zudem eine Event-App programmiert, die sich jeder Teilnehmer auf sein Smartphone laden konnte. Entsprechend der digital ausgerichteten Zukunft von Carglass bot die App unter anderem Möglichkeiten zur Vernetzung, für Live-Fragen, abgestufte Votings oder auch Bild- und Videogalerien. Als Highlight zum Abschluss des ersten Tages, konnten alle Gäste über die App ein virtuelles Rennen mit Formel-E-Boliden durch die digitale Future-City fahren.Bildunterschrift: Carglass Roadshow 2017 (© Carglass)Über CarglassCarglass in Deutschland ist Spezialist für die Reparatur und den Neueinbau von Fahrzeugglas. In Deutschland beschäftigt Carglass rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind circa 1.500 speziell geschulte Carglass-Monteure. Mehr als 300 Mitarbeiter arbeiten in der Hauptverwaltung in Köln, über 200 Mitarbeiter sind im Customer Contact Center (Call Center) beschäftigt. Das Unternehmen bearbeitet rund 1,2 Mio. Kundenkontakte pro Jahr und hilft Autofahrern in ganz Deutschland, entweder in einem der 330 Service Center oder unterwegs mit mehr als 380 mobilen Einheiten.Carglass gehört seit 1990 zur internationalen Belron-Familie und firmiert seit 1993 als Carglass GmbH. Belron ist weltweit das größte auf die Behebung von Fahrzeugglasschäden spezialisierte Unternehmen. Die Gruppe beschäftigt weltweit in etwa 25.600 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte hochqualifizierte Monteure sind, und ist in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen mit rund 11 Millionen Reparaturen und Neueinbauten von Fahrzeugglas weltweit einen Umsatz von über 3,1 Milliarden Euro.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial für Journalisten unter: http://presse.carglass.de



