Mitmachen & Gewinnen: Ingenious Technologies unterstützt Startups mit Marketingtechnologie

(fair-NEWS)

Bereits zum zweiten Mal legt der Marketingtechnologieanbieter Ingenious Technologies seinen Startup-Wettbewerb im Wert von 10.000 Euro auf. Bewerben können sich alle jungen Unternehmen, die für den Auf- und Ausbau ihres Online-Geschäfts die preisgekrönte Technologie Ingenious Enterprise für datenschutzkonformes Tracking, das Errichten und das Management eines eigenen Partner-Netzwerks sowie die damit verbundene Marketing Automation und Business Analytics nutzen wollen.Im vergangenen Jahr hat die Berliner Technologieschmiede diesen Wettbewerb erstmals durchgeführt, um innovativen Gründern die Chance zu bieten, mit ihrem Geschäft von Anfang an durch Unterstützung von solider und skalierbarer Technologie erfolgreich durchzustarten.Damals konnte sich das junge Unternehmen Weps aus Estland die kostenfreie 12-monatige Nutzung der Marketingtechnologie Ingenious Enterprise sichern. Weps bietet ein modulares System, das – so wie ein Baukastensystem – hilft, individuelle Homepages zu erstellen. Ungewöhnlich dabei ist, dass der Kunde über eine Chatfunktion mit intelligentem Bot geführt wird und dabei Fragen beantworten muss. Aus diesen Informationen heraus werden dann die einzelnen Bestandteile der neuen Homepage generiert und an das individuelle Geschäftsmodell angepasst.Auch mit dem neuen Wettbewerb will Ingenious Technologies wieder jungen und ehrgeizigen Unternehmen die Möglichkeit bieten, durch die Nutzung einer innovativen Lösung ihr Geschäft von Anfang an professionell auf- und auszubauen.„Mit der Neuauflage dieses Startup-Contest“, so Anke Reuter-Zehelein, Director Corporate Communications bei Ingenious Technologies, „wollen wir zeigen, dass gerade junge Unternehmen von Anfang an innovative Technologie nutzen sollten, um die Entwicklung ihres Geschäfts aktiv und effizient zu steuern. Mit der entsprechenden Automatisierungs- und Analyseplattform Ingenious Enterprise gewinnen sie einen verlässlichen Blick auf die Performance ihrer Aktivitäten und können ihr Budget optimal einsetzen. Ein wichtiger Aspekt für nachhaltigen Erfolg.“



Bildinformation: Welche Werbepartner bringen mir Umsatz? Woher kommen meine Kunden? Wo ist das Marketingbudget sinnvoll eingesetzt? Wer die Analyse und Automation seiner Aktivitäten beherrscht, gewinnt das Spiel.