(fair-NEWS)

Heilbronn, 2017 - Glamira verlost mit seiner Facebook Muttertags-Aktion das persönlichste Geschenk für die Mutter, das überhaupt zu finden ist: ein selbst konfiguriertes Schmuckstück! Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer die <a href="www.facebook.com/glamira.de/">Facebook-Seite</a> Glamira.de mit "Gefällt mir" anklicken, danach auf die offizielle www.glamira.de Webseite gehen und das gewünschte Produkt für die Mutter auswählen und nach Belieben konfigurieren. Das Produkt muss dann mit einer liebevollen Nachricht für die Mutter auf der eigenen Facebook-Seite mit dem Hashtag #formymother geteilt werden. Teilnahmeschluss ist der 7. Mai, denn am 14. Mai, genau am Muttertag soll das fertige Produkt an die gewünschte Adresse geliefert werden.Der/die glückliche Gewinner/in wird am 8. Mai veröffentlicht. Mitmachen lohnt sich!Wer ist GLAMIRA?GLAMIRA verfolgt das Ziel in der Schmuckbranche als eine Weltmarke zu agieren. In mehr als 30 Ländern bietet das auf konfigurierbaren Diamant- und Feingoldschmuck spezialisierte e-Commerce Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit das gewünschte Produkt individuell zu designen. Vom Edelstein zur Steingröße, vom Metall zur Farbe - bei GLAMIRA hat der Kunde die Chance seinen Diamantring, Trauring, Ohrring, Halskette uvm. dem eigenen Geschmack anzupassen! Die Produkte werden dann für jeden einzelnen Kunden individuell angefertigt. GLAMIRA bietet nicht nur hochwertige Produkte, sondern durch kurze Lieferzeiten, das 60-tägige Rückgaberecht, die Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und dem freundlichen Kundendienst auch erstklassigen Service. Denn Kundenzufriedenheit steht bei GLAMIRA an erster Stelle!



Bildinformation: Facebook Muttertags-Aktion von Glamira!