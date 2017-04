Pressemitteilung von TOP-Stickerei

TOP-Stickerei.de veredelt bereits ab einem Teil

(fair-NEWS) Die TOP-Stickerei in 57290 Neunkirchen bei Siegen ist seit über 26 Jahren der kompetente Ansprechpartner für Bestickung und Druck von Textilien, Jacken, Hosen u.v.m. Im Webshop Die TOP-Stickerei in 57290 Neunkirchen bei Siegen ist seit über 26 Jahren der kompetente Ansprechpartner für Bestickung und Druck von Textilien, Jacken, Hosen u.v.m. Im Webshop www.textil-ok.de bietet die Computerstickerei mehr als 20.000 modische Textilien für alle Handel, Handwerk, Medizintechnik und Gewerbe. Der Preis überzeugt- der Service entscheidet: Die TOP-Stickerei veredelt bereits ab einem Teil dauerhaft mit Stick oder Druck. Logos können von fast allen Daten in ein Stickprogramm umgesetzt werden. Besondere Anforderungen an Waschtemperatur, Industriereinigung und Tragekomfort deckt die Textilstickerei mit einer Kollektion bis 95 Grad ab.

Bildinformation: Edle Stickerei für höchste Belastung

Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in 57290 Neunkirchen bietet exklusive Marken mit Veredelung (Logostickerei) an. Durch die nahezu einmalige Konstellation von Punchbetrieb und Stickzentrum bietet die TOP Stickerei ihren Kunden echten Vorteil-Service zu fairen Preisen und garantiert gleichzeitig hohe Qualität in Design und Produktion. Von der Erarbeitung eines professionellen Layouts über die Bemusterung mit verbindlichem Farbmanagement bis zur termingerechten Lieferung steht "Service" stets an erster Stelle. Ein Team von Werbe-und Textilprofis sowie eine intelligente Online-Kundenplattform garantieren jederzeit optimale Betreuung und Transparenz der laufenden Aufträge.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«Die Stickerei, der Sie vertrauen können»

Hammerstraße 1757290 NeunkirchenDeutschlandTelefon: 027356199985Martin DanielHaus der WerbungAm Hammergraben 657290 NeunkirchenPermanenter Link zur Pressemitteilung