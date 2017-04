(fair-NEWS) Düsseldorf, 25.04.2017.



Das SAP Forum findet in diesem Jahr am 3. und 4. Mai unter dem Motto "The Race is on!" im österreichischen Linz statt. Die Digitalagentur ecx.io - an IBM Company wird als SAP Hybris Platinum Partner am Event teilnehmen.



Das Event ist zweigeteilt, es finden Veranstaltungen im Bereich Information Technology und Angebote für die Sparten Marketing, Sales, Kundenservice, Personalwesen, Finanzmanagement und Supply Chain Management statt. Am ersten Tag wird ecx.io in der Partnerlounge anzutreffen sein, am zweiten wird die Digitalagentur ihre Besucher an einem eigenen Stand empfangen. Diese können unter anderem an einer Verlosung teilnehmen und einen ,Design Thinking´ Workshop gewinnen. Managing Director Helmut Nachbauer wird am 4. Mai um 14.30 Uhr im Experience Room 4 einen Vortrag über die "Herausforderungen der digitalen Transformation im B2B Umfeld" halten.



Am ersten Tag gibt es darüber hinaus für den Bereich Information Technology Inhalte zu den Themen Strategie & Innovation, Applikation & Entwicklung, SAP Customer Center of Competence und Quality & Implementierung. Am zweiten Tag wird es Veranstaltungen aus den Fachbereichen Marketing, Sales, Kundenservice, Human Resources, Finanzmanagement und Supply Chain Management geben.



Die Sparten Marketing & Co starten am ersten Tag mit fachspezifischen Keynotes in das Forum. Am zweiten Tag stehen fachspezifische Beiträge zum Thema Digital Business auf der Agenda.