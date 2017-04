Debattenbuch von Jon Christoph Berndt: „Aufmerksamkeit“ – Warum wir sie so oft vermissen und wie wir kriegen, was wir wollen

(fair-NEWS)

Manche Menschen genauso wie manche Unternehmen haben scheinbar mühelos großen Erfolg, und all die anderen strampeln sich ab und bleiben irgendwo im Mittelfeld. Der Profilierungsspezialist Jon Christoph Berndt deckt in „Aufmerksamkeit“ auf, woran das liegt – und wie jeder Einzelne von der begrenzten Ressource Aufmerksamkeit wieder etwas abbekommt. Er sagt: „Aufmerksamkeit ist die härteste Währung der Welt.“Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Sie ist ein Grundbedürfnis wie die Luft zum Atmen. In unsicheren, disruptiven Zeiten von Social Media, Multi-Optionen-Gesellschaft und allgegenwärtiger Überforderung wird sie allerdings immer seltener und damit immer kostbarer. Deshalb kämpft die Werbung mit Millionenbudgets um unsere Aufmerksamkeit, und die Medien reizen uns mit immer reißerischeren Schlagzeilen. Dazu kommen all die PR-Berater, Coaches und Find-mich-gut!-Selbstoptimierungsangebote. Gleichzeitig verkommt die Tugend des Zuhörens. Ein Teufelskreis.Jon Christoph Berndt sagt: „Wer Aufmerksamkeit will, muss wieder lernen, aufmerksam zu sein.“ Mit pointierten Beobachtungen und anschaulichen Beispielen sensibilisiert er uns für das zeitgenössische Thema Nr. 1. Es ist für uns alle elementar – privat, geschäftlich und gesellschaftlich. Er zeigt neue Wege dorthin auf, wo wir uns durch echtes Zuhören wieder echte Aufmerksamkeit schenken. Und macht deutlich, dass dafür radikales Umhandeln nötig ist: Berndt beschreibt, wie eine Welt gelingt, in der nicht länger alle „Beachte mich!“ und „Kauf mich!“ durcheinander brüllen – und was die Vorangeher im Sinne von emotionalem wie materiellem Gewinn davon haben werden. Dies gerade auch durch eine völlig andere Nutzung der digitalen Medien. Jon Christoph Berndt: „Die größte Chance des Internets – die Teilnahme am aufmerksamen kritischen Diskurs zum Wohle aller – bleibt bisher ungenutzt.“AufmerksamkeitWarum wir sie so oft vermissen und wie wir kriegen was wir wollen224 Seiten, Klappenbroschur€16,99 (D), € 17,50 (A), Fr. 23,90 (CH)ISBN 978-3-430-20223-7April 2017 / Econ Verlag



Bildinformation: Debattenbuch von Jon Christoph Berndt: „Aufmerksamkeit“ – Warum wir sie so oft vermissen und wie wir kriegen, was wir wollen