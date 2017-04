Attraktive Stellenangebote als Gesundheits- und Krankenpfleger-/in in Heilbronn und Umgebung gesucht?

(fair-NEWS)

Bezugspflege, verbindliche und flexible Arbeitszeiten, alle Interventionsformen auf nahezu allen Gebieten der Psychiatrie, Kinderbetreuung, ein Fort- und Weiterbildungsprogramm für Pflegekräfte und Einsatzmöglichkeiten an mehreren Standorten: Wer solche Stellenangebote für Gesundheits- und Krankenpfleger sucht, sollte sich am Klinikum am Weissenhof bewerben!Stellenangebote für Gesundheits- und Krankenpfleger-/in mit interessanten Möglichkeiten"Neben den fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten zeichnen sich unsere Stellenangebote für Gesundheits- und Krankenpfleger durch zahlreiche Vorteile aus", berichtet Jochen Layer, stellvertretender Personaldirektor des Klinikums am Weissenhof. "Zum einen sind wir ein psychiatrisches Krankenhaus mit den Kliniken für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatische Medizin, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Forensische Psychiatrie. In den meisten Bereichen praktizieren wir das Modell der Bezugspflege, wodurch eine enge Bindung zum Patienten und das befriedigende Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles tun zu können, entsteht. Zum anderen schreiben wir unsere Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger für alle Interventionsformen aus. Bedeutet: Stellenangebote für Gesundheits- und Krankenpfleger im Klinikum am Weissenhof sind abwechslungsreich und krisensicher!""Wir wissen, was gerade für weibliche Pflegekräfte oder Wiedereinsteigerinnen nach der Elternzeit wichtig ist, und das bieten wir in vollem Umfang", sagt Claudia Kellermann, Bereichsleiterin Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. "Dazu gehören möglichst auf ihre individuelle Situation abgestimmte Arbeitszeitmodelle, und da wir neben unserem Hauptstandort Weinsberg Außenstellen in Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Ludwigsburg und Winnenden haben, findet sich immer der passende Einsatzort für Bewerberinnen und Bewerber auf unsere Stellenangebote Gesundheits- und Krankenpfleger." "A propos Hauptstandort: In Weinsberg betreiben wir übrigens eine eigene Gesundheits- und Krankenpflegeschule; zudem haben wir die Kompetenz, unsere Gesundheits- und Krankenpfleger laufend fort- und weiterzubilden, und das tun wir auch über unser innerbetriebliches Fortbildungsprogramm", ergänzt Pflegedirektor Peter Stumpf.



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof