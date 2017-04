Pernod Ricard Deutschland stärkt seine Organisation im On-Trade Bereich Drei neue regionale Key Account Manager mit Fokus auf Fachgroßhändler

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Köln, 25.04.2017. Der Premium-Spirituosen-Anbieter Pernod Ricard Deutschland verstärkt sein Engagement im On-Trade Bereich und optimiert zum 1. Juni 2017 seine Organisationsstruktur. Mit drei neu geschaffenen Positionen „Regionale Key Account Manager FGH (Fachgroßhändler)“ baut das Unternehmen seine Kompetenzen im On-Trade Bereich mit Fokussierung auf Fachgroßhändler weiter aus. Ziel ist es, noch besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen, gemeinsam mit den Händlern Potenziale zu erschließen und Maßnahmen zu entwickeln.Die drei neuen Positionen sind Teil des On-Trade Teams und werden intern besetzt. Holger Kaden, langjähriger Gebietsleiter in Dresden, verantwortet als regionaler Key Account Manager FGH die Region Nord-Ost. Die Region West übernimmt Kathrin Meyer, die aktuell als Gebietsleiterin für den Raum Düsseldorf bei Pernod Ricard Deutschland tätig ist. Für das Gebiet Süd wird Alexander Münich verantwortlich sein. Er ist zurzeit als Gebietsleiter in München für das Unternehmen tätig. Die drei Regionalen Key Account Manager FGH werden direkt an den jeweiligen Verkaufsleiter berichten.„Die neue Struktur ist ein logischer Schritt und ein echter Meilenstein für uns im On-Trade Bereich. Mit der Implementierung eines leistungsfähigen regionalen Key Account Managements ist Pernod Ricard Deutschland bestens aufgestellt, um seine Marktführerschaft im Bereich Fachgroßhändler langfristig zu sichern und weiter auszubauen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir diese wichtigen Positionen mit unseren eigenen Mitarbeitern optimal besetzen können“, sagt Leon Semunovic, Head of On-Trade bei Pernod Ricard Deutschland.<a href="www.mynewsdesk.com/de/pernod-ricard-deutschland/pressreleases/pernod-ricard-deutschland-staerkt-seine-organisation-im-on-trade-bereich-drei-neue-regionale-key-account-manager-mit-fokus-auf-fachgrosshaendler-1931842">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/pernod-ricard-deutschland">Pernod Ricard Deutschland</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/a56zi6" title="http://shortpr.com/a56zi6">http://shortpr.com/a56zi6</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/essen-trinken/pernod-ricard-deutschland-staerkt-seine-organisation-im-on-trade-bereich-drei-neue-regionale-key-account-manager-mit-fokus-auf-fachgrosshaendler-11705" title="www.themenportal.de/essen-trinken/pernod-ricard-deutschland-staerkt-seine-organisation-im-on-trade-bereich-drei-neue-regionale-key-account-manager-mit-fokus-auf-fachgrosshaendler-11705">www.themenportal.de/essen-trinken/pernod-ricard-deutschland-staerkt-seine-organisation-im-on-trade-bereich-drei-neue-regionale-key-account-manager-mit-fokus-auf-fachgrosshaendler-11705</a>



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof