Neues Design und verbesserte Rezeptur das Paulaner Weißbier-Zitrone Naturtrüb

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür und schon bald geht es wieder los mit Biergartenbesuchen, Grillabende oder einfach nur gemütlich am See relaxen. Wer da noch das passende Getränk sucht, ist beim Paulaner Weißbier-Zitrone Naturtrüb genau richtig. Pünktlich zum Saisonstart gibt es das Weißbier-Mischgetränk jetzt im neuen Gewand, mit verbesserter Rezeptur aus 100% natürlichen Zutaten.„Wir haben nach der optimalen Kombination zwischen unserem Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb und natürlicher Zitronenlimonade gesucht. Dazu wurden mehrere Verkostungsrunden von unseren Braumeister einberufen, erst dann waren sie mit dem Ergebnis zufrieden. Das Resultat ist ein herrliches Getränk zum Genießen, das weder zu herb noch zu süß ist", so Brandmanager Juri Drunkenmölle.Die neue Rezeptur zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht. Neben dem Hallertauer Hopfen, dem 10.000 Jahre unberührten Tiefenwasser, der Paulaner Reinzuchthefe und dem Gersten- und Weizenmalz wurde vor allem bei der Limonade darauf geachtet, dass sie dem Natürlichkeitsanspruch gerecht wird. So enthält das Paulaner Weißbier-Zitrone Naturtrüb unter anderem auch natürliches Vitamin C. Und das schmeckt man auch. Mit seinem ein herb-fruchtigen Geschmack eignet sich das Paulaner Weißbier-Zitrone Naturtrüb optimal zum natürlichen Genuss während der warmen Jahreszeit.Auch der Auftritt des Paulaner Weißbier-Zitrone Naturtrüb wurde angepasst. „Die Natürlichkeit und Frische soll sich natürlich auch im Etikett widerspiegeln.", so Drunkenmölle.Da freut man sich auf den Sommer!



